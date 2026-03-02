鴻碩公告1月 EPS -0.43元

上周美國光通訊廠AAOI在財報會議上指出，公司兩年後營收預估有機會達到現在的十倍，引發單日暴漲逾56%。如此炸裂的營運展望，帶動華星光（4979）、光聖（6442）等相關供應鏈也跟著創下股價歷史新高，華星光尾盤漲停打開，收盤462.5元，距漲停僅有兩檔之差；光聖則牢牢鎖住，漲停價2,355元。

2026-03-02 15:00