鴻碩公告1月 EPS -0.43元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻碩（3092）因為有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，2日公告1月稅後淨損4,700萬元，去年同期稅後淨損為4.500萬元，今年1月每股稅後淨損（EPS）為0.43元，去年同期每股淨損0.41元。

鴻碩2025年第4季稅後淨損9,100萬元，2024年同期稅後淨損為5,500萬元，虧損較去年同期擴大，該公司2025年第4季每股稅後淨損0.83元，2024年同期每股淨損0.51元。

鴻碩2025年全年稅後淨損5.62億元，2025年全年每股淨損5.14元。

