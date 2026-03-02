神基法說會／看好軍工、無人機成長動能 預估今年營收5-10%增長

強固型電腦大廠神基（3005）2日舉行法說會，展望後市，神基持續看好強固電腦業務增長，尤其軍工、無人機商機可期，惟受NB產業整體衰退影響，神基預估今年綜合機構件業務將衰退高個位數或低雙位數，整體來看，神基目標今年營收5-10%增長。

神基2025上下半年營收比重為49：51，預估2026年上下半年占比46~48：52~56。

在強固產品線2025年表現部分，以應用領域來看，警消、公用及能源事業去年有高個位數增長，至於軍工應用則年增兩成，神基預期該領域今年業績占比將持續提升。

神基董事長黃明漢指出，國防、無人機及數位化士兵等領域持續有新需求，尤其神基在無人機市場看到不少潛在生意機會，已接觸超過全球100家公司，有機會可以轉換為實際訂單。

整體來看，神基預估今年強固電腦業務將維持成長趨勢；而在汽車機構件部分，神基原先預期2025年業績衰退，惟最後逆勢成長，神基預期2026年該業務今年將維持增長力道。

而在綜合機構件業務方面，黃明漢坦言，受NB產業整體衰退影響，神基預估今年綜合機構件業務將衰退高個位數或低雙位數。而今年上半年有較大機會衰退，但下半年主要客戶有新機種推出，加上英特爾CPU供應改善，預期筆電相關業務下半年有機會轉旺。

此外，神基旗下子公司漢通科技近年切入AI伺服器機殼市場，產品涵蓋伺服器機殼與機櫃，2025年交出顯著成長，神基預期今年仍有較明顯增長，估營收年增50-100%。

此外，針對記憶體缺貨漲價，神基先前已啟動漲價。黃明漢分析，市場想聽到神基產品完全漲價反映新增成本，但沒這麼簡單，神基過去兩個月跟客戶積極協商，目前看到的情況是，第一、因為記憶體持續漲價，有急單現象出來，第二、神基單子一定會增加，會設法保住毛利率，但坦言今年首季會略有「顛簸」，神基策略是先搶市占率。