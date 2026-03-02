快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

神基法說會／看好軍工、無人機成長動能 預估今年營收5-10%增長

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

強固型電腦大廠神基（3005）2日舉行法說會，展望後市，神基持續看好強固電腦業務增長，尤其軍工、無人機商機可期，惟受NB產業整體衰退影響，神基預估今年綜合機構件業務將衰退高個位數或低雙位數，整體來看，神基目標今年營收5-10%增長。

神基2025上下半年營收比重為49：51，預估2026年上下半年占比46~48：52~56。

在強固產品線2025年表現部分，以應用領域來看，警消、公用及能源事業去年有高個位數增長，至於軍工應用則年增兩成，神基預期該領域今年業績占比將持續提升。

神基董事長黃明漢指出，國防、無人機及數位化士兵等領域持續有新需求，尤其神基在無人機市場看到不少潛在生意機會，已接觸超過全球100家公司，有機會可以轉換為實際訂單。

整體來看，神基預估今年強固電腦業務將維持成長趨勢；而在汽車機構件部分，神基原先預期2025年業績衰退，惟最後逆勢成長，神基預期2026年該業務今年將維持增長力道。

而在綜合機構件業務方面，黃明漢坦言，受NB產業整體衰退影響，神基預估今年綜合機構件業務將衰退高個位數或低雙位數。而今年上半年有較大機會衰退，但下半年主要客戶有新機種推出，加上英特爾CPU供應改善，預期筆電相關業務下半年有機會轉旺。

此外，神基旗下子公司漢通科技近年切入AI伺服器機殼市場，產品涵蓋伺服器機殼與機櫃，2025年交出顯著成長，神基預期今年仍有較明顯增長，估營收年增50-100%。

此外，針對記憶體缺貨漲價，神基先前已啟動漲價。黃明漢分析，市場想聽到神基產品完全漲價反映新增成本，但沒這麼簡單，神基過去兩個月跟客戶積極協商，目前看到的情況是，第一、因為記憶體持續漲價，有急單現象出來，第二、神基單子一定會增加，會設法保住毛利率，但坦言今年首季會略有「顛簸」，神基策略是先搶市占率。

無人機 營收 神基

延伸閱讀

仁寶法說會／先蹲後跳 衝刺伺服器業務、目標雙位數營收占比

Counterpoint 調查：今年手機全年出貨量預估年減12.4% 歷年最大跌幅

搶搭AI商機 研華機器人營收拚倍增

緯創GPU機櫃今年出貨成長50% 並將出貨超微伺服器、增添新成長力道

相關新聞

鴻碩公告1月 EPS -0.43元

鴻碩（3092）因為有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，2日公告1月稅後淨損4,700萬元，去年同期稅後淨損為4.500萬元，今年1月每股稅後淨損（EPS）為0.43元，去年同期每股淨損0.41元。

神基法說會／看好軍工、無人機成長動能 預估今年營收5-10%增長

強固型電腦大廠神基（3005）2日舉行法說會，展望後市，神基持續看好強固電腦業務增長，尤其軍工、無人機商機可期，惟受NB產業整體衰退影響，神基預估今年綜合機構件業務將衰退高個位數或低雙位數，整體來看，神基目標今年營收5-10%增長。

仁寶法說會／先蹲後跳 衝刺伺服器業務、目標雙位數營收占比

仁寶（2324）於2日召開法說會公布2025年度財報，全年度合併營收達7,575.1億元、年減17%，稅後純益60.3億元、年減40%，每股純益（EPS）為1.38元。第4季營收1,908.5億元，季增2%，年減17%，稅後純益14.1億元，季減28%，年減27%，EPS 0.32元。

AAOI 展望炸裂 光通訊族群漲不停

上周美國光通訊廠AAOI在財報會議上指出，公司兩年後營收預估有機會達到現在的十倍，引發單日暴漲逾56%。如此炸裂的營運展望，帶動華星光（4979）、光聖（6442）等相關供應鏈也跟著創下股價歷史新高，華星光尾盤漲停打開，收盤462.5元，距漲停僅有兩檔之差；光聖則牢牢鎖住，漲停價2,355元。

台積電下挫55元 市值滑落至50.3兆元

晶圓代工廠台積電今天股價表現疲弱，開盤跳空達1940元，下挫55元，市值滑落至新台幣50.3兆元，影響大盤441點

太空 AI 散熱 帶旺台鏈

太空AI話題夯，輝達執行長黃仁勳喊話：「太空AI需要更多散熱零組件，且用量將比當前更大」。AI教父打破外界原本認為「太空很冷，不需要太多散熱」的迷思，為太空AI散熱需求強勁背書，法人看好，奇鋐（3017）、雙鴻、廣運、建準等台灣散熱廠將跟著衝一波。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。