仁寶法說會／先蹲後跳 衝刺伺服器業務、目標雙位數營收占比
仁寶（2324）於2日召開法說會公布2025年度財報，全年度合併營收達7,575.1億元、年減17%，稅後純益60.3億元、年減40%，每股純益（EPS）為1.38元。第4季營收1,908.5億元，季增2%，年減17%，稅後純益14.1億元，季減28%，年減27%，EPS 0.32元。
全年營收衰退主要受全球消費需求疲軟、市場競爭及策略調整所影響，而在PC、伺服器及5G業務增長的推動下，第4季營收呈現季增趨勢。此外，非PC業務占比從25%提升至29%，主要增長來自智慧手機、5G模組及伺服器。
展望今年，總經理Tony表示，伺服器業務目前進展順利，銷售額預計有望較上一季翻倍，目標全年伺服器營收占總營收超過10%。此外，公司將持續專注於「5+計劃」，包括基礎設施方案、車用電子、5G進階通訊、醫療技術及工業領域。
