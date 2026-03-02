AAOI 展望炸裂 光通訊族群漲不停

上周美國光通訊廠AAOI在財報會議上指出，公司兩年後營收預估有機會達到現在的十倍，引發單日暴漲逾56%。如此炸裂的營運展望，帶動華星光（4979）、光聖（6442）等相關供應鏈也跟著創下股價歷史新高，華星光尾盤漲停打開，收盤462.5元，距漲停僅有兩檔之差；光聖則牢牢鎖住，漲停價2,355元。

AAOI表示，今年光通訊仍將維持猛烈成長，預估營收將有機會突破10億美元大關，並且在27年時就有機會達成單月營收逼近4億元，相較於現在幾乎是翻了十倍。此外，AAOI也透漏目前至少有兩個，甚至三個客戶，打算買下所有800G和1.6T光模組的產能，顯見需求多麼強烈。

而台股供應鏈如華星光、光聖以及上游的聯亞（3081）、全新（2455）等人，在需求爆發、產能供不應求的情況下，自然有機會從中分一杯羹，因此2日也紛紛強勢表態。從上游的磊晶開始，到雷射與接收器，以及模組內所需的光被動元件，台股皆有對應的供應鏈，將會是光通訊大趨勢下的最大贏家。