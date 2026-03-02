聽新聞
緯穎、廣達齊受外資點讚 早盤逆勢衝
兩大ODM廠廣達（2382）、緯穎（6669）2日齊受外資點名按讚，早盤無懼以伊戰爭陰影，逆勢衝高，緯穎一度漲逾5%，暫報4,150元，上漲150元，漲幅3.75%；廣達則是重新站回300大關，暫報300.5元，上漲9元，漲幅3.09%。
外資指出，廣達今年AI伺服器業績將再次翻倍，並且GB系列機櫃的市占率將進一步提升，因此上修今年獲利，調升目標價。至於緯穎的部分，外資表示緯穎受惠於AI ASIC與傳統伺服器同步成長，且有機會在2026年下半年重新參與GPU伺服器的供貨行列，因此預期今明兩年仍會有雙位數成長，明年獲利有望突破400大關，後年更是朝500邁進。
