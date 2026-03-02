快訊

三類基金漲勢亮眼

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

2026年初延續去年的多頭氣勢，統計顯示，黃金、台股及天然資源基金等三類基金今年來平均漲幅超過兩成。法人指出，全球經濟仍穩健，即使不確定因素仍在，但風險資產仍可望震盪向上。

理柏（Lipper）統計，今年年初到2月24日為止，以新台幣計價，在國內核備的基金中，以黃金及貴金屬基金平均狂漲24.9%最優異，其次是台股基金的20.7%、天然資源基金的20.1%。

此外，拉丁美洲基金今年來平均漲19.4%，還有五類型基金今年來的平均漲幅也都超過一成，依次為新興市場股票、亞洲（不含日本）股票、基礎建設、日本股票、公用事業基金，平均漲幅介於11.6-14.4%。

黃金是去年以來的強勢資產，2月初雖然一度跌落每英兩5,000美元以下，但隨後很快重拾漲勢，瑞銀更預期金價數個月內將衝到6,200美元。中東局勢再度緊張，金價欲低不易。一年來，黃金及貴金屬基金平均飆漲173.6%。

富蘭克林黃金基金經理人蘭德（Steve Land）認為，在結構性支撐因素未改變下，金價長期仍看好。高金價也將持續提振金礦業業績，使金礦股票基金維持強勢表現。

在股市方面，今年以來韓股強漲近五成，高居全球主要股市之冠，國內核備的三檔南韓基金今年來漲幅也都超過韓股大盤。不過，依照理柏環球分類，通常要有五檔基金才會自成一類。

在台股方面，市場擔心台股（尤其是科技股漲多）估值偏高。安聯台灣科技基金經理人周敬烈指出，目前多數科技股走的是「獲利驅動」行情，而非單純評價擴張。股價上漲反映的是企業獲利預期持續上修，而非市場過度透支未來。

黃金等原物料強勢，也帶動天然資源及拉丁美洲基金的表現。特別是拉丁美洲基金今年來平均大漲19.4%，領漲新興市場基金，打敗向來較強勢的新興亞洲。

黃金 基礎建設

全球總體經濟動能放緩 區域分化更加明顯 日歐股投資魅力升溫

全球總體經濟動能放緩但整體仍具支撐，區域分化更加明顯。法人指出，人工智慧（AI）投資持續推動企業資本支出，影響從少數大型企業擴散至不同產業與板塊，支撐市場風險偏好，可注意日本及歐洲股市的投資機會。

台股市值型 馬力夯

年初以來投資氣氛樂觀，以股市為首的風險資產價格震盪向上。法人指出，台美科技股前景持續看多，雖然地緣政治及AI泡沫憂慮等不確定因素仍多，但今年台股市值型及美國科技ETF可望繼續受到投資人青睞。

NASDAQ 標的 聚焦科技股

近期美股進入區間整理，在企業財報表現優於預期與經濟基本面維持韌性的背景下，市場對科技股高估值、高資本支出的疑慮，短期壓抑指數表現，但整體行情仍回歸企業獲利與總體環境變化主導。投資人可透過NASDAQ ETF布局大型科技龍頭，掌握AI與數位轉型長線趨勢。

美非投等債 存債族首選

通膨雖仍具黏著性，但已較高峰明顯回落，市場焦點逐步由「抑制通膨」轉向「穩定經濟成長」，非常有利債券市場發展，尤其是非投等債，目前殖利率仍維持在歷史較高水準，這意味即便債券價格波動，穩定的高票息也能提供強大的下檔緩衝。另就固定票面利率來看，美國非投等債高達6.53%，高於美歐其他債券，是目前存債族首選。

全球市場觀測站／新興股債 資金追捧

美國法院裁定對等關稅違法，川普隨即援引「1974年貿易法」第122條，2月24日起對全球課徵疊加原關稅，美股上周走勢一度震盪。相較於成熟股市，新興股市上周表現亮眼，例如韓股上周大漲約7.5%、台股漲幅5.3%。債市方面，美債殖利率拉回，亞債、新興美元債漲勢領先。

