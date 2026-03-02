快訊

全球總體經濟動能放緩 區域分化更加明顯 日歐股投資魅力升溫

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
日歐股投資 魅力升溫（路透） 徐懿萱
全球總體經濟動能放緩但整體仍具支撐，區域分化更加明顯。法人指出，人工智慧（AI）投資持續推動企業資本支出，影響從少數大型企業擴散至不同產業與板塊，支撐市場風險偏好，可注意日本及歐洲股市的投資機會。

貝萊德智庫指出，與地緣政治分裂相關的財政擴張，正創造一批AI之外的新報酬動能。日股更受惠於企業改革深化與財政支持並行的雙重利多。日本企業如今更聚焦於利潤最大化，而非僅僅以降低負債為優先目標。同時，企業間交叉持股比例持續下降，也提升日本市場對海外投資人的吸引力。

貝萊德表示，日本的股東權益報酬率（ROE）持續穩步攀升，逐步縮小與美歐之間的差距，這並非單純來自財政擴張所帶來的短期刺激，而是一股醞釀已久、緩步推進的結構性力量。企業愈來愈重視資本紀律與股東報酬，正帶動整體獲利能力提升。

富達投信投資長陳威宏指出，日本在穩定政策框架下推動改革與投資，企業信心提升，同時在國際上與美國的經濟連結更緊密，鼓勵日本企業更積極參與海外投資循環，降低貿易相關風險。

在歐洲方面，陳威宏指出，歐洲受惠於企業財報表現及全球資金分散需求，歐股Stoxx 600指數上周創歷史新高，但今年整體成長預期偏溫和，通貨膨脹下行有利政策轉向支持，須關注外部貿易摩擦與地緣政治不確定性。德國財政政策初見成效，多個新興市場信心也回升，為全球市場提供額外支撐。

貝萊德表示，歐洲產業間的分化將成為推動市場表現的關鍵力量。歐股整體ROE提升，將須透過生產力成長來實現，而非仰賴一次景氣循環刺激所帶來的短暫提振，因此在歐股更關注具備產業結構性優勢的投資機會，特別是能受惠於國防、基礎建設與能源支出增加的產業。

貝萊德指出，歐洲製藥業獲利穩健，評價相較歷史水準偏低，且受惠於AI創新及人口快速老化所帶來的成長前景。另外，歐洲家庭長期以來儲蓄率偏高，政策制定者正推動措施，使家庭更容易參與投資，在將儲蓄導入投資中，金融類股可望扮演關鍵中介角色。

