全球市場觀測站／新興股債 資金追捧

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國法院裁定對等關稅違法，川普隨即援引「1974年貿易法」第122條，2月24日起對全球課徵疊加原關稅，美股上周走勢一度震盪。相較於成熟股市，新興股市上周表現亮眼，例如韓股上周大漲約7.5%、台股漲幅5.3%。債市方面，美債殖利率拉回，亞債、新興美元債漲勢領先。

野村投信表示，美國政府已跟多數主要貿易國談成協議，情況不會出現大幅改變，但美國法院判決能消除任由川普喊價的不確定性，因此，相較於去年4月初宣布對等關稅後的重挫，此次市場反應相對平淡。

上周美股受到關稅政策變更、投資人擔憂AI可能造成經濟下滑與泡沫化的影響，走勢較為震盪，相較之下，AI需求所帶動的相關供應鏈仍持續吸金，包括記憶體價格大漲帶動的韓股以及AI供應鏈完整的台股，上周均有非常出色的成績。

輝達相對突出的財報也讓投資人下定心丸，市場雖然持續觀察AI發展對於軟體類股的衝擊，但在科技巨頭們持續增加資本支出以發展AI應用的環境下，偏重硬體建置的市場仍將持續獲得資金青睞。

此外，貴金屬價格節節上漲，加上投資人將過往集中美國市場的資金型多元化配置，拉美股市近來表現也非常突出，例如巴西股市今年來已上漲17.1%。

野村投信指出，外資在1月大幅流入巴西股市，規模為2022年1月以來最高；巴西央行釋出降息訊號，市場情緒持續樂觀，均推動股市持續第六個月走揚。

巴西即將在10月舉行總統大選，目前由左派的現任總統魯拉的民調領先，然而其主要對手，也是前總統波索納洛之子近期聲勢逐漸升溫，恐使得選情逐漸膠著，加上川普對現任政府有較多不滿，政治面動盪可能使短線股市的波動升高。

債市方面，亞洲非投等債與亞洲當地貨幣債上周表現領先。美國降息循環持續，資金追求收益的趨勢仍在，目前亞洲非投等債殖利率達7.81%，信用利差達378個基點，相較全球非投等債6.82%的殖利率、295個基點信用利差，亞洲非投等債極具投資吸引力。

川普 資本支出 非投等債

太空 AI 散熱 帶旺台鏈

太空AI話題夯，輝達執行長黃仁勳喊話：「太空AI需要更多散熱零組件，且用量將比當前更大」。AI教父打破外界原本認為「太空很冷，不需要太多散熱」的迷思，為太空AI散熱需求強勁背書，法人看好，奇鋐（3017）、雙鴻、廣運、建準等台灣散熱廠將跟著衝一波。

建準獲 NASA 認證 占先機

輝達執行長黃仁勳高喊太空AI對散熱需求龐大，引爆話題。台廠當中，建準（2421）已獲得美國太空總署（NASA）認證，參與NASA太空計畫，是第一家產品能「飛上太空」，品質並獲NASA背書的台灣散熱廠，外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機。

川湖展望樂觀 大摩按讚

川湖（2059）去年每股稅後純益（EPS）達103元創新高，且2月25日法說釋出樂觀展望。摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，川湖今年營收可望強勁成長且獲利穩定，預期將持續受惠於人工智慧（AI）資本支出循環、產品組合強勁及執行力優異，給予34倍本益比，維持4,750元目標價及「優於大盤」評級。

AI 伺服器需求火熱 緯創今年營收獲利唱旺

AI伺服器需求火熱，帶動緯創（3231）今年業績續強，該公司去年出貨輝達5萬櫃AI伺服器，法人預估，今年可望出貨7.5萬櫃，年增50%。至於超微的AI伺服器規劃第4季出貨，初期訂單數量預估為12萬到15萬台之間。

朋億子公司申請深圳上市

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）董事會通過，子公司蘇州冠禮首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在深圳證券交易所創業板上市，藉此拓展海外市場與在資本市場知名度。

台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

台達電昨（25）日公布去年稅後純益601.08億元，創新高，年增70.6%，首度一年賺逾兩個股本，每股純益23.14元；...

