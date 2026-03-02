全球市場觀測站／新興股債 資金追捧

美國法院裁定對等關稅違法，川普隨即援引「1974年貿易法」第122條，2月24日起對全球課徵疊加原關稅，美股上周走勢一度震盪。相較於成熟股市，新興股市上周表現亮眼，例如韓股上周大漲約7.5%、台股漲幅5.3%。債市方面，美債殖利率拉回，亞債、新興美元債漲勢領先。

野村投信表示，美國政府已跟多數主要貿易國談成協議，情況不會出現大幅改變，但美國法院判決能消除任由川普喊價的不確定性，因此，相較於去年4月初宣布對等關稅後的重挫，此次市場反應相對平淡。

上周美股受到關稅政策變更、投資人擔憂AI可能造成經濟下滑與泡沫化的影響，走勢較為震盪，相較之下，AI需求所帶動的相關供應鏈仍持續吸金，包括記憶體價格大漲帶動的韓股以及AI供應鏈完整的台股，上周均有非常出色的成績。

輝達相對突出的財報也讓投資人下定心丸，市場雖然持續觀察AI發展對於軟體類股的衝擊，但在科技巨頭們持續增加資本支出以發展AI應用的環境下，偏重硬體建置的市場仍將持續獲得資金青睞。

此外，貴金屬價格節節上漲，加上投資人將過往集中美國市場的資金型多元化配置，拉美股市近來表現也非常突出，例如巴西股市今年來已上漲17.1%。

野村投信指出，外資在1月大幅流入巴西股市，規模為2022年1月以來最高；巴西央行釋出降息訊號，市場情緒持續樂觀，均推動股市持續第六個月走揚。

巴西即將在10月舉行總統大選，目前由左派的現任總統魯拉的民調領先，然而其主要對手，也是前總統波索納洛之子近期聲勢逐漸升溫，恐使得選情逐漸膠著，加上川普對現任政府有較多不滿，政治面動盪可能使短線股市的波動升高。

債市方面，亞洲非投等債與亞洲當地貨幣債上周表現領先。美國降息循環持續，資金追求收益的趨勢仍在，目前亞洲非投等債殖利率達7.81%，信用利差達378個基點，相較全球非投等債6.82%的殖利率、295個基點信用利差，亞洲非投等債極具投資吸引力。