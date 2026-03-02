兆豐00996A 周三開募

2026年台灣迎來主動式ETF元年。面對台股屢創新高且震盪加劇，投資人開始重視抗震韌性與超額報酬的平衡。兆豐投信宣布，旗下首檔「兆豐台灣豐收主動式ETF（00996A）」將於3月4日正式募集。該ETF最大亮點在於獨創的「雙刃一盾」主動操作策略，力求在瞬息萬變市場，為投資人打造攻守兼備的全天候配置新解方。

00996A擬任基金經理人王仲良直言，在多頭格局中，若僅靠傳統被動ETF死守大盤，恐難避開短線回檔，靈活選股與風險控管才是真正決勝關鍵。

王仲良解析「雙刃一盾」核心架構，在「穩健底盤（Beta）」這把利刃上，透過涵蓋「上市前150大與上櫃前50大」的選股池，團隊嚴選具備高市占率、現金流穩定的「大型金牛企業」，構築抗震底盤。

而在「創造Alpha」的攻擊利刃上，00996A充分發揮主動選股的彈性，經理人藉由量化模型，並深入基本面分析，提前挖掘目前市值仍屬「中小型」、但具備高成長爆發力的潛力黑馬。

王仲良強調，不必等它變大才買。趁其基本面價值尚未完全爆發前搶先布局，伴隨企業市值擴張，這些未來的權值股將成為挹注投資組合超額報酬（Alpha）最強動能。

最關鍵的「一盾」，是設立「期貨避險」機制，當系統性風險發生或市場橫盤整理時，基金經理人能主動建立期貨空單，對沖大盤下跌風險、減少淨值下跌，是一般被動型ETF無法做到的防禦機制。

展望台股，王仲良分析台股目前有四大基石強力支撐：全球AI基建需求暢旺、寬鬆貨幣政策、產業庫存維持低檔，以及上市櫃企業獲利持續成長。

為緊抓結構性紅利，00996A逾五成資金聚焦電子零組件（29%）與半導體（27%）。前十大持股網羅台積電、台達電、台光電、健策與弘塑等供應鏈大廠。透過大型AI巨頭穩住陣腳，搭配中小型黑馬衝刺績效，全面掌握高效能運算的長線爆發力。00996A新台幣10元親民發行價，並搭配季配息機制。