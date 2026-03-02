快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

兆豐00996A 周三開募

經濟日報／ 王奐敏

2026年台灣迎來主動式ETF元年。面對台股屢創新高且震盪加劇，投資人開始重視抗震韌性與超額報酬的平衡。兆豐投信宣布，旗下首檔「兆豐台灣豐收主動式ETF（00996A）」將於3月4日正式募集。該ETF最大亮點在於獨創的「雙刃一盾」主動操作策略，力求在瞬息萬變市場，為投資人打造攻守兼備的全天候配置新解方。

00996A擬任基金經理人王仲良直言，在多頭格局中，若僅靠傳統被動ETF死守大盤，恐難避開短線回檔，靈活選股與風險控管才是真正決勝關鍵。

王仲良解析「雙刃一盾」核心架構，在「穩健底盤（Beta）」這把利刃上，透過涵蓋「上市前150大與上櫃前50大」的選股池，團隊嚴選具備高市占率、現金流穩定的「大型金牛企業」，構築抗震底盤。

而在「創造Alpha」的攻擊利刃上，00996A充分發揮主動選股的彈性，經理人藉由量化模型，並深入基本面分析，提前挖掘目前市值仍屬「中小型」、但具備高成長爆發力的潛力黑馬。

王仲良強調，不必等它變大才買。趁其基本面價值尚未完全爆發前搶先布局，伴隨企業市值擴張，這些未來的權值股將成為挹注投資組合超額報酬（Alpha）最強動能。

最關鍵的「一盾」，是設立「期貨避險」機制，當系統性風險發生或市場橫盤整理時，基金經理人能主動建立期貨空單，對沖大盤下跌風險、減少淨值下跌，是一般被動型ETF無法做到的防禦機制。

展望台股，王仲良分析台股目前有四大基石強力支撐：全球AI基建需求暢旺、寬鬆貨幣政策、產業庫存維持低檔，以及上市櫃企業獲利持續成長。

為緊抓結構性紅利，00996A逾五成資金聚焦電子零組件（29%）與半導體（27%）。前十大持股網羅台積電、台達電、台光電、健策與弘塑等供應鏈大廠。透過大型AI巨頭穩住陣腳，搭配中小型黑馬衝刺績效，全面掌握高效能運算的長線爆發力。00996A新台幣10元親民發行價，並搭配季配息機制。

台股 電子零組件 Alpha

相關新聞

太空 AI 散熱 帶旺台鏈

太空AI話題夯，輝達執行長黃仁勳喊話：「太空AI需要更多散熱零組件，且用量將比當前更大」。AI教父打破外界原本認為「太空很冷，不需要太多散熱」的迷思，為太空AI散熱需求強勁背書，法人看好，奇鋐（3017）、雙鴻、廣運、建準等台灣散熱廠將跟著衝一波。

建準獲 NASA 認證 占先機

輝達執行長黃仁勳高喊太空AI對散熱需求龐大，引爆話題。台廠當中，建準（2421）已獲得美國太空總署（NASA）認證，參與NASA太空計畫，是第一家產品能「飛上太空」，品質並獲NASA背書的台灣散熱廠，外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機。

川湖展望樂觀 大摩按讚

川湖（2059）去年每股稅後純益（EPS）達103元創新高，且2月25日法說釋出樂觀展望。摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，川湖今年營收可望強勁成長且獲利穩定，預期將持續受惠於人工智慧（AI）資本支出循環、產品組合強勁及執行力優異，給予34倍本益比，維持4,750元目標價及「優於大盤」評級。

AI 伺服器需求火熱 緯創今年營收獲利唱旺

AI伺服器需求火熱，帶動緯創（3231）今年業績續強，該公司去年出貨輝達5萬櫃AI伺服器，法人預估，今年可望出貨7.5萬櫃，年增50%。至於超微的AI伺服器規劃第4季出貨，初期訂單數量預估為12萬到15萬台之間。

朋億子公司申請深圳上市

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）董事會通過，子公司蘇州冠禮首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在深圳證券交易所創業板上市，藉此拓展海外市場與在資本市場知名度。

台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

台達電昨（25）日公布去年稅後純益601.08億元，創新高，年增70.6%，首度一年賺逾兩個股本，每股純益23.14元；...

