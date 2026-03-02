快訊

美非投等債 存債族首選

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

通膨雖仍具黏著性，但已較高峰明顯回落，市場焦點逐步由「抑制通膨」轉向「穩定經濟成長」，非常有利債券市場發展，尤其是非投等債，目前殖利率仍維持在歷史較高水準，這意味即便債券價格波動，穩定的高票息也能提供強大的下檔緩衝。另就固定票面利率來看，美國非投等債高達6.53%，高於美歐其他債券，是目前存債族首選。

台新美國非投等債ETF（00989B）研究團隊指出，在Fed預防型降息路徑下，美國經濟溫和成長，帶動美國企業良好的基本面，營收與EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）已連續八、九季成長，企業債務償還能力仍維持在歷史較高的水準，整體違約風險較低。預期2026年違約率下修至1.75%，遠低於25年平均3.2%。

台新美國非投等債ETF研究團隊表示，相比長天期公債，非投等債存續期間（Duration）較短，如果未來通膨微幅反彈或利率維持在高檔更久，非投等債受到的價格衝擊會比一般債券小。

此外，目前市場普遍預期2026年美國經濟將維持溫和成長，只要不發生嚴重的經濟衰退，企業的違約率預計會控制在1.5%~3%的健康水準，對非投等債有利。

通膨 債券 美國

相關新聞

全球總體經濟動能放緩 區域分化更加明顯 日歐股投資魅力升溫

全球總體經濟動能放緩但整體仍具支撐，區域分化更加明顯。法人指出，人工智慧（AI）投資持續推動企業資本支出，影響從少數大型企業擴散至不同產業與板塊，支撐市場風險偏好，可注意日本及歐洲股市的投資機會。

三類基金漲勢亮眼

2026年初延續去年的多頭氣勢，統計顯示，黃金、台股及天然資源基金等三類基金今年來平均漲幅超過兩成。法人指出，全球經濟仍穩健，即使不確定因素仍在，但風險資產仍可望震盪向上。

台股市值型 馬力夯

年初以來投資氣氛樂觀，以股市為首的風險資產價格震盪向上。法人指出，台美科技股前景持續看多，雖然地緣政治及AI泡沫憂慮等不確定因素仍多，但今年台股市值型及美國科技ETF可望繼續受到投資人青睞。

NASDAQ 標的 聚焦科技股

近期美股進入區間整理，在企業財報表現優於預期與經濟基本面維持韌性的背景下，市場對科技股高估值、高資本支出的疑慮，短期壓抑指數表現，但整體行情仍回歸企業獲利與總體環境變化主導。投資人可透過NASDAQ ETF布局大型科技龍頭，掌握AI與數位轉型長線趨勢。

全球市場觀測站／新興股債 資金追捧

美國法院裁定對等關稅違法，川普隨即援引「1974年貿易法」第122條，2月24日起對全球課徵疊加原關稅，美股上周走勢一度震盪。相較於成熟股市，新興股市上周表現亮眼，例如韓股上周大漲約7.5%、台股漲幅5.3%。債市方面，美債殖利率拉回，亞債、新興美元債漲勢領先。

