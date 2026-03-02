快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普:美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

NASDAQ 標的 聚焦科技股

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近期美股進入區間整理，在企業財報表現優於預期與經濟基本面維持韌性的背景下，市場對科技股高估值、高資本支出的疑慮，短期壓抑指數表現，但整體行情仍回歸企業獲利與總體環境變化主導。投資人可透過NASDAQ ETF布局大型科技龍頭，掌握AI與數位轉型長線趨勢。

富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，從市場結構觀察，美股板塊表現分歧，科技板塊內部亦出現差異，軟體族群相對弱勢，半導體與NASDAQ100指數表現仍具韌性，反映AI相關硬體與算力需求持續支撐科技業景氣。

分析NASDAQ100內部動能，可見科技與通訊服務仍為主要報酬來源，而近年大型權值股整體表現持續領先，凸顯資金仍偏好具規模優勢與獲利能見度的企業。

板塊 科技股 指數

太空 AI 散熱 帶旺台鏈

太空AI話題夯，輝達執行長黃仁勳喊話：「太空AI需要更多散熱零組件，且用量將比當前更大」。AI教父打破外界原本認為「太空很冷，不需要太多散熱」的迷思，為太空AI散熱需求強勁背書，法人看好，奇鋐（3017）、雙鴻、廣運、建準等台灣散熱廠將跟著衝一波。

建準獲 NASA 認證 占先機

輝達執行長黃仁勳高喊太空AI對散熱需求龐大，引爆話題。台廠當中，建準（2421）已獲得美國太空總署（NASA）認證，參與NASA太空計畫，是第一家產品能「飛上太空」，品質並獲NASA背書的台灣散熱廠，外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機。

川湖展望樂觀 大摩按讚

川湖（2059）去年每股稅後純益（EPS）達103元創新高，且2月25日法說釋出樂觀展望。摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，川湖今年營收可望強勁成長且獲利穩定，預期將持續受惠於人工智慧（AI）資本支出循環、產品組合強勁及執行力優異，給予34倍本益比，維持4,750元目標價及「優於大盤」評級。

AI 伺服器需求火熱 緯創今年營收獲利唱旺

AI伺服器需求火熱，帶動緯創（3231）今年業績續強，該公司去年出貨輝達5萬櫃AI伺服器，法人預估，今年可望出貨7.5萬櫃，年增50%。至於超微的AI伺服器規劃第4季出貨，初期訂單數量預估為12萬到15萬台之間。

朋億子公司申請深圳上市

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）董事會通過，子公司蘇州冠禮首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在深圳證券交易所創業板上市，藉此拓展海外市場與在資本市場知名度。

台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

台達電昨（25）日公布去年稅後純益601.08億元，創新高，年增70.6%，首度一年賺逾兩個股本，每股純益23.14元；...

