NASDAQ 標的 聚焦科技股
近期美股進入區間整理，在企業財報表現優於預期與經濟基本面維持韌性的背景下，市場對科技股高估值、高資本支出的疑慮，短期壓抑指數表現，但整體行情仍回歸企業獲利與總體環境變化主導。投資人可透過NASDAQ ETF布局大型科技龍頭，掌握AI與數位轉型長線趨勢。
富邦NASDAQ ETF（00662）經理人王辰方表示，從市場結構觀察，美股板塊表現分歧，科技板塊內部亦出現差異，軟體族群相對弱勢，半導體與NASDAQ100指數表現仍具韌性，反映AI相關硬體與算力需求持續支撐科技業景氣。
分析NASDAQ100內部動能，可見科技與通訊服務仍為主要報酬來源，而近年大型權值股整體表現持續領先，凸顯資金仍偏好具規模優勢與獲利能見度的企業。
