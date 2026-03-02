快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普:美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

台股市值型 馬力夯

經濟日報／ 記者張瀞文╱台北報導

年初以來投資氣氛樂觀，以股市為首的風險資產價格震盪向上。法人指出，台美科技股前景持續看多，雖然地緣政治及AI泡沫憂慮等不確定因素仍多，但今年台股市值型及美國科技ETF可望繼續受到投資人青睞。

境內基金資訊觀測站統計，今年1月最受投資人鍾愛的ETF首推元大台灣50（0050），單月強力吸金313億元。0050在2025年底規模已達到1兆元，今年以來資金持續流入，加上台股今年來已大漲逾22%，造成0050最新規模超過1.3兆元，穩居ETF規模冠軍。

富邦科技（0052）在1月進帳179億元，僅次於0050。0052是國內第一檔科技ETF，也是「含積量」最多的ETF，最新的台積電比重高達71.2%，吸引看好台積電後市的小資族。

0052最新規模站上千億元，來到1,064億元，今年來規模狂飆73.5%，傲視群雄。

另外，國泰費城半導體（00830）在1月進帳177億元，國泰台灣科技龍頭（00881）吸金116億元，主動安聯台灣（00993A）吸金113億元，反映台灣投資人對於美股及台股科技股的強烈偏好。

凱基台灣TOP 50（009816）則是今年以來的明星ETF，在元月募集90億元，到2月底規模已到540億元。這檔ETF標榜不配息，精選大型成長股，績效優訴求吸睛，快速推升規模。

元月最暢銷的國內十大基金產品中，唯一的共同基金為安聯台灣科技基金，單月吸金82.9億元。

太空 AI 散熱 帶旺台鏈

太空AI話題夯，輝達執行長黃仁勳喊話：「太空AI需要更多散熱零組件，且用量將比當前更大」。AI教父打破外界原本認為「太空很冷，不需要太多散熱」的迷思，為太空AI散熱需求強勁背書，法人看好，奇鋐（3017）、雙鴻、廣運、建準等台灣散熱廠將跟著衝一波。

建準獲 NASA 認證 占先機

輝達執行長黃仁勳高喊太空AI對散熱需求龐大，引爆話題。台廠當中，建準（2421）已獲得美國太空總署（NASA）認證，參與NASA太空計畫，是第一家產品能「飛上太空」，品質並獲NASA背書的台灣散熱廠，外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機。

川湖展望樂觀 大摩按讚

川湖（2059）去年每股稅後純益（EPS）達103元創新高，且2月25日法說釋出樂觀展望。摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，川湖今年營收可望強勁成長且獲利穩定，預期將持續受惠於人工智慧（AI）資本支出循環、產品組合強勁及執行力優異，給予34倍本益比，維持4,750元目標價及「優於大盤」評級。

AI 伺服器需求火熱 緯創今年營收獲利唱旺

AI伺服器需求火熱，帶動緯創（3231）今年業績續強，該公司去年出貨輝達5萬櫃AI伺服器，法人預估，今年可望出貨7.5萬櫃，年增50%。至於超微的AI伺服器規劃第4季出貨，初期訂單數量預估為12萬到15萬台之間。

朋億子公司申請深圳上市

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）董事會通過，子公司蘇州冠禮首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在深圳證券交易所創業板上市，藉此拓展海外市場與在資本市場知名度。

台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

台達電昨（25）日公布去年稅後純益601.08億元，創新高，年增70.6%，首度一年賺逾兩個股本，每股純益23.14元；...

