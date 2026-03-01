研華無人機控制模組大量出貨 今年獲利挑戰新高

研華（2395）2025年每股稅後純益（EPS）達12.25元，創歷史次高，法人預估，今年在機器人與無人機等高毛利的控模組出貨之下，加上是輝達（NVIDIA）最高等級精英級（Elite）合作廠商，快速導入人形機器人與自主機器人挹注之下，今年獲利可望挑戰新高約15元左右。

美國與以色列聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，無人機與機器人等自主決策系統等軍工規產品，成為外界關注焦點。研華長期深耕智慧物聯網（AIoT）與邊緣運算領域，搭上快速成長的機器人市場，透過可無縫整合、具擴充性的視覺系統解決方案，支援新一代邊緣AI系統發展。

研華控制器已經支援多款攝影機，涵蓋2D與3D的影像需求，合作夥伴包括欣普羅（6560）、宜鼎（5289）、歐特明、德國巴斯勒（Basler）與相關美國企業等。研華提供設計導入服務，協助新攝影機與驗證系統單晶片（SoC）平台整合、感測器最佳化、影像品質調校及客製化驅動開發，加速無人機與機器人視覺系統落地。

另外，研華台灣製造中心取得航太與國防產業品質管理標準AS9100認證，有助於正式躋身國際航太與國防供應鏈體系，為後續相關應用拓展奠定基礎。集團於台灣、日本均設有製造據點，強化穩定供貨能力，符合國防與高風險應用市場對「不中斷供應」與「高可靠度」的要求。

針對業績展望，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙之前表示，2025年為研華展現營運韌性並成功轉型的關鍵年，不僅締造營收規模歷史新高，更確立以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為核心的長期成長路徑。目前市場需求持續強勁，2025年第4季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）已達1.33，其中北美、歐洲及中國大陸等三大區域分別為1.28、1.57與1.25，整體營運展望維持正向，研華將持續深化邊緣端AI應用布局，確保長期成長動能。