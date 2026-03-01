大摩：川湖今年EPS可達140元 維持4,750元目標價

川湖（2059）去年每股稅後純益（EPS）達103元創新高，且2月25日法說釋出樂觀展望。摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，川湖今年營收可望強勁成長且獲利穩定，預期將持續受惠於人工智慧（AI）資本支出循環、產品組合強勁及執行力優異，給予34倍本益比，維持4,750元目標價及「優於大盤」評級。

大摩指出，在2025年的強勁成長之後，川湖管理階層對今年的成長機會保持正面看法，因為川湖仍是幾乎所有專案中的主要供應商，包括繪圖處理器（GPU）及特殊應用IC（ASIC）伺服器。

川湖預期2026年第1季的營收將高於季節性水準，這與大摩的看法一致，也就是第1季營收可能季增個位數。川湖也預估今年營收將逐季成長。另外，川湖沒有降價的計畫，預估今年全年毛利率與營業利益率應相對穩定，僅在2025年基準值（毛利率76%、營業利益率69.1%）上下波動約1.5-2個百分點。

大摩預估，川湖2026年營收可望成長34%，達234.2億元；毛利率與營業利益率維持穩定，分別為76.1%與69.4%；稅後純益將成長36%，到134.1億元；EPS可達140.77元。