就市論勢／散熱、滑軌、機殼 淡季不淡

盤勢分析

台灣與美國2月簽署「台美對等貿易協定」（ART），大幅優化台灣輸美產品稅率結構，特別是針對半導體及其衍生品獲得配額內免稅優惠，汽車零組件與家具等傳統產業亦爭取到最惠國待遇。

由於台灣對美出口超過80%集中在資通訊（ICT）與積體電路，受232條款保障而免受衝擊，其餘商品則隨川普政府的全球臨時關稅政策調整，市場仍偏多看待整體出口前景。

受惠ART與AI強勁需求，主計總處2月大幅上修經濟預測，將2026年商品出口年增率由6.3%調升至22.2%，並將GDP年增率上修至7.71%的高成長水準。出口利多同步提振投資信心，民間投資成長率預估達4.24%，民間消費亦終止連續兩年放緩態勢。

投資建議

今年全球主要雲端服務供應商（CSP）資本支出強勁，超越市場預期，北美五大CSP合計資本支出將年增64%至6,764億美元，強勁的財測反映AI需求依然極為暢旺，加上記憶體成本上揚，推升整體支出規模。

台灣AI供應鏈無疑是這股投資熱潮受惠者，預計輝達GB系列AI伺服器2026年出貨量將由去年的2.5萬櫃躍升至6.5萬櫃以上。隨著機櫃組裝日益順暢，散熱、滑軌、機殼及電源供應器等廠商本季營收有望淡季不淡。此外，各大CSP廠積極採用自家ASIC晶片，預計將成為下半年主要成長動能；除了AI領域，通用伺服器市場同樣迎來復甦，台灣相關硬體供應鏈獲利前景樂觀。