快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／散熱、滑軌、機殼 淡季不淡

經濟日報／ 鄭羽庭（凱基台灣精五門基金經理人）

盤勢分析

台灣與美國2月簽署「台美對等貿易協定」（ART），大幅優化台灣輸美產品稅率結構，特別是針對半導體及其衍生品獲得配額內免稅優惠，汽車零組件與家具等傳統產業亦爭取到最惠國待遇。

由於台灣對美出口超過80%集中在資通訊（ICT）與積體電路，受232條款保障而免受衝擊，其餘商品則隨川普政府的全球臨時關稅政策調整，市場仍偏多看待整體出口前景。

受惠ART與AI強勁需求，主計總處2月大幅上修經濟預測，將2026年商品出口年增率由6.3%調升至22.2%，並將GDP年增率上修至7.71%的高成長水準。出口利多同步提振投資信心，民間投資成長率預估達4.24%，民間消費亦終止連續兩年放緩態勢。

投資建議

今年全球主要雲端服務供應商（CSP）資本支出強勁，超越市場預期，北美五大CSP合計資本支出將年增64%至6,764億美元，強勁的財測反映AI需求依然極為暢旺，加上記憶體成本上揚，推升整體支出規模。

台灣AI供應鏈無疑是這股投資熱潮受惠者，預計輝達GB系列AI伺服器2026年出貨量將由去年的2.5萬櫃躍升至6.5萬櫃以上。隨著機櫃組裝日益順暢，散熱、滑軌、機殼及電源供應器等廠商本季營收有望淡季不淡。此外，各大CSP廠積極採用自家ASIC晶片，預計將成為下半年主要成長動能；除了AI領域，通用伺服器市場同樣迎來復甦，台灣相關硬體供應鏈獲利前景樂觀。

傳統產業 積體電路 貿易協定

延伸閱讀

緯創GPU機櫃今年出貨成長50% 並將出貨超微伺服器、增添新成長力道

49檔台股ETF創新高 這三檔單日漲逾3% 跑贏大盤

陳正偉專欄／AI伺服器、先進封裝 擇優加碼

股海自由行／瞄準AI價值鏈 掌握先機

相關新聞

股匯衝擊 台股3萬5千點保衛戰

中東地區爆發軍事衝突，加上二二八連假期間美股、台積電ＡＤＲ等全數下跌，法人預估台股今天面臨下跌壓力，將展開三萬五千點保衛戰，預期指數下檔支撐落在三萬三千點附近。匯市方面，美元及日圓等避險貨幣有機會轉強，新台幣有貶值空間，預期會往卅一點五元兌換一美元靠攏。

中東戰火衝擊台股備戰 法人預期面臨35,000點大關攻防

228連假期間，中東戰火四射，加上美股、台積電ADR等全數下跌，恐衝擊今（2）日台股多頭信心，市場積極備戰，法人預期行情將面臨35,000點大關攻防。專家預期指數下檔33,000點附近，將有第一道強力支撐，中長期上檔37,000點目標不變。

法人加持股 領漲抗跌

台股月線已連三紅；但上周六（2月28日）美以出手攻擊伊朗，為屢創新高的行情增添變數。不過，外資及投信在2月同時買超逾千張、股價在5日均線以上的強勢股包括：凱基金（2883）、台新新光金、鴻海等，有望護持大盤底部，成為市場領漲抗跌的焦點。

一周盤前股市解析／電源、塑化、生技 可留意

台股上周四（26日）受輝達財報亮眼、台積電ADR續漲鼓舞，指數終場上漲1點、以35,414點作收，成交量達1.1兆元，再寫歷史新猷，全月上漲3,351點，創史上最強2月。雖在228連假期間，中東爆發地緣政治危機，美股下跌，但市場預期短線亂流過後，行情將回歸基本面。

就市論勢／散熱、滑軌、機殼 淡季不淡

盤勢分析

黃詣庭專欄／把握 AI 大機遇 伺機布局

馬年過完年、放完春節回來，台股再度寫下驚奇的一頁，今年的紅包特別大包。指數開紅盤後短短幾天內上漲近2,000點，統計今年的指數表現，從去年底的28,963點，截至2月收盤35,414點，累積大漲6,451點、指數上漲22.2%，櫃買指數漲幅也達15%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。