黃詣庭專欄／把握 AI 大機遇 伺機布局

馬年過完年、放完春節回來，台股再度寫下驚奇的一頁，今年的紅包特別大包。指數開紅盤後短短幾天內上漲近2,000點，統計今年的指數表現，從去年底的28,963點，截至2月收盤35,414點，累積大漲6,451點、指數上漲22.2%，櫃買指數漲幅也達15%。

台積電（2330）占大盤的權重已來到驚人的45%，且持續增加。以台積電1元貢獻指數約8點計算，倘若台積電今年達到2,200元、2,300元，今年的加權指數將往4萬點前進。

護國神山強大的底氣來自於法說會的超強展望，來自於技術力（毛利率）的提升，去年第4季毛利率62.3%、全年59.9%，今年第1季將落在63~65%，在3奈米、2奈米製程良率持續改善的背景下，台積電的EPS未來將上看100元。

考量其為AI時代最核心的晶片製造公司，且產能分散去美國後降低地緣政治風險，在外資眼中自然是提高本益比，拉高台積電的投資配置，台積電股價站穩2,000元後持續往上爬升是正常的事情，也將帶領加權指數持續創高、不斷攻城掠地，AI時代一切都蓬勃發展，這真是台股幾十年來的大機遇，投資人一定要好好把握。

美國總統川普雖然官司失利後馬上宣布15%新關稅，但這數字與台灣目前的關稅數字一樣，影響台灣有限。潛力產業方面，投資的主旋律當然仍然是AI相關，包括半導體、光通訊、記憶體、PCB、ABF、散熱、以及各種相關零組件等，傳產方面可以留意低基期低的成衣、製鞋、生技等。

目前台股仍然在震盪走高的過程，多頭市場不預設高點，強勢的個股將在資金行情上持續攀登，不過目前漲多乖離較大，投資人可以在營收公布重新檢視數字調整部位。

台股去年以來，主動型ETF當道，目前已經有12家投信發行21檔基金，總規模已經突破2,000億元，這買盤正源源不絕的流入權值股，自然形成績優權指如台積電、台達電（2308）、鴻海（2317）等強者恆強的局面。有數字、有故事、高市值的股票將是今年投資重點，包含台積電、鴻海、聯發科（2454）、創意（3443）、欣興（3037）、台達電、奇鋐（3017）、日月光（3711）、台光電（2383）等等這些隨著AI紅利持續上漲。

展望第2季，AI產業業績展望樂觀，包含記憶體、ABF、ASIC、散熱以及CPO都是長線的故事。ABF載板可以留意欣興、南電（8046），散熱可以留意奇鋐、雙鴻（3324）以及高力（8996）。記憶體則可以看群聯（8299）、南亞科（2408）、威剛（3260）、旺宏（2337）等，近期記憶體漲多拉回可以伺機介入。

ASIC方面也是第2季的亮點，亞馬遜的Trainium 3放量在即，世芯（3661）、緯穎（6669）、勤誠（8210）等可以留意。高階電供台達電是首選，CPO方面包含光聖（6442）、聯亞（3081）等展望樂觀，但短線漲幅較大。

整體來看，雖然部分個股評價較高，但在美國四大CSP業者大舉投入六、七千億美金布局AI硬體的背景下，台灣AI伺服器供應鏈業績實在亮眼，今年業績欲小不易，績優的權值股皆可伺機布局。

傳產方面，3月開始有棒球經典賽，6月將有美加墨世足賽，紡織雙雄以及球鞋概念股皆可以在第2季布局。生技股方面，再生雙法今年上路，仲恩、向榮等有機會受惠。

綜合以上，多頭行情不預設高點，隨著台積電與AI相關公司業績逐漸開出，今年的績優股將輪流有好表現，目前多頭派對仍在進行中，投資人要乘機好好把握機會，連假過後月營收將開始公布，可以乘機檢視營收來調整部位，布局2026年大行情。

（作者是第一金投顧董事長）