買進元大權證 月月抽好禮

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
迎馬年開春大吉，買元大權證滿額月月抽88,000元禮券。元大證券／提供 盧宏奇
迎馬年開春大吉，台股年後市場資金熱鬧回籠，全球股市投資行情再起。在科技題材輪動、AI應用持續發燒，以及國際政策動向牽動盤勢之下，年後行情波動加大，投資人更需要靈活、有效率的投資工具。

元大證券看準投資人需求，特別推出「元大權證買進滿額月月抽獎」活動，鼓勵投資人透過權證商品靈活布局新春行情，把握市場波動帶來的投資機會，同時還有機會月月抽中88,000元禮券。

元大證券客戶於活動期間「買進元大權證」達金額門檻，就有機會參加當月雙重好康抽獎，每個月都有機會中獎。

好康一、買滿萬元參加獎：當月買進元大權證滿10,000元，即可獲得超商禮券200元抽獎機會一次，每月300名。好康二、買滿3萬元抽大獎：當月買進元大權證每滿30,000元，即可獲得當月88,000元禮券大獎抽獎機會一次，每人每月最高50次抽獎機會。

活動期間搶先登入活動官網，自登入當月起於各活動月份獲得的抽獎機會，都將以二倍計算，不受上開抽獎機會上限限制，愈早登入中獎機會愈高。活動至8月31日止，詳細活動辦法請見元大權證活動官網。

元大證券溫馨提醒投資人，權證具備小資金、高槓桿、多空皆宜等特性，特別適合在年後震盪盤勢使用。不論是掌握短線題材、或放大趨勢操作，權證都是投資人提升資金運用效率的好幫手。

元大證券長期深耕權證市場，提供標的選擇多元與良好的流動性，致力於追求與投資人共創雙贏，以實現「元大權證隱波不降 大挺你的獲利」的經營理念，持續努力提供良好的權證造市品質，並堅持「隱波不降」，讓每一位投資人都能在友善且公開、透明的交易環境下安心投資。

權證為高槓桿投資商品，有機會在短期間獲得極高報酬或蒙受權利金的損失，購買前請先了解相關風險及詳閱公開說明書。

