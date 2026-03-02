聽新聞
朋億子公司申請深圳上市
半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）董事會通過，子公司蘇州冠禮首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在深圳證券交易所創業板上市，藉此拓展海外市場與在資本市場知名度。
朋億表示，目前直接持有蘇州冠禮公司86.59%股權，未來蘇州冠禮A股公發及申請在深圳證券交易所創業板上市時，將採發行新股方式釋股，屆時持股比率將降為64.95%。
朋億表示， 蘇州冠禮擬於深圳證券交易所創業板申請上市交易，以提高市場知名度及提升公司競爭力。冠禮屆時順利完成上市程序後，對母公司形象及業務將帶來正面效益，並提升轉投資價值，讓公司及股東共同受益。
朋億日前已公布2025年財報，全年合併營收89.15億元，年減14.1%；毛利率32.36%，年增2.55個百分點；稅後純益10.4億元，年減18.7％，每股純益13.37元。
