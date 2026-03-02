快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 伺服器需求火熱 緯創今年營收獲利唱旺

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
緯創董事長林憲銘（聯合系資料照） 郭琦
緯創董事長林憲銘（聯合系資料照） 郭琦

AI伺服器需求火熱，帶動緯創（3231）今年業績續強，該公司去年出貨輝達5萬櫃AI伺服器，法人預估，今年可望出貨7.5萬櫃，年增50%。至於超微的AI伺服器規劃第4季出貨，初期訂單數量預估為12萬到15萬台之間。

供應鏈人士表示，輝達今年AI伺服器產品線，包括HGX、GB200與GB300等系列，其中，緯創出貨量可望由去年約5萬櫃，提升至今年的7.5萬櫃，以微軟Meta、甲骨文（Oracle）與戴爾等廠商拉貨最積極。

除了GB系列之外，輝達還將在下半年推出新的AI伺服器平台Vera Rubin，可望帶動緯創今年營收與獲利續創新高。

超微方面，供應鏈人士透露，超微的MI450架構AI伺服器預定第4季出貨，供貨廠商包括Meta與微軟等，緯創已經切入超微的GPU模組與基板供應鏈。

緯創已於元月下旬公告，以不超過89.54億元額度內，追加投資購置新竹廠區機器設備，以及廠房改良，以支應AI相關業務擴展，執行長林建勳先前表示，新竹廠區擴產主要是因應某家GPU客戶所需。

緯創預估，今年業績可望逐季成長，以AI伺服器成長最強勁，今年全年AI相關產品年增率以三位數成長為目標。至於網通產品，去年斬獲北美最大網通公司訂單，今年正式量產出貨，由於去年網通產品基期較小，預估今年出貨將有十倍成長。

緯創董事長林憲銘之前說，AI基礎建設的投資浪潮僅走到1.5波階段，後續還可望有第二波、第三波的AI投資商機，緯創訂單能見度已經到2027年，對2026年訂單抱持樂觀，今年業績可望有大幅度成長動能。

產能方面，緯創近年來擴大全球投資布局產能，林建勳指出，美國新廠將在今年第1季中開始小量生產，第2季進入放量生產。林憲銘則表示，德州新廠將會在今年第2季中開幕，量產計畫一切按照進度。

微軟 Meta GB200

延伸閱讀

鴻海3月前進輝達GTC　強攻Vera Rubin整機櫃方案

緯穎股利165元 創紀錄

川湖2025年大賺逾十個股本

亞馬遜與Meta同步啟動大投資 催動代工需求 台鏈進補

相關新聞

太空 AI 散熱 帶旺台鏈

太空AI話題夯，輝達執行長黃仁勳喊話：「太空AI需要更多散熱零組件，且用量將比當前更大」。AI教父打破外界原本認為「太空很冷，不需要太多散熱」的迷思，為太空AI散熱需求強勁背書，法人看好，奇鋐（3017）、雙鴻、廣運、建準等台灣散熱廠將跟著衝一波。

建準獲 NASA 認證 占先機

輝達執行長黃仁勳高喊太空AI對散熱需求龐大，引爆話題。台廠當中，建準（2421）已獲得美國太空總署（NASA）認證，參與NASA太空計畫，是第一家產品能「飛上太空」，品質並獲NASA背書的台灣散熱廠，外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機。

川湖展望樂觀 大摩按讚

川湖（2059）去年每股稅後純益（EPS）達103元創新高，且2月25日法說釋出樂觀展望。摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，川湖今年營收可望強勁成長且獲利穩定，預期將持續受惠於人工智慧（AI）資本支出循環、產品組合強勁及執行力優異，給予34倍本益比，維持4,750元目標價及「優於大盤」評級。

AI 伺服器需求火熱 緯創今年營收獲利唱旺

AI伺服器需求火熱，帶動緯創（3231）今年業績續強，該公司去年出貨輝達5萬櫃AI伺服器，法人預估，今年可望出貨7.5萬櫃，年增50%。至於超微的AI伺服器規劃第4季出貨，初期訂單數量預估為12萬到15萬台之間。

朋億子公司申請深圳上市

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）董事會通過，子公司蘇州冠禮首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在深圳證券交易所創業板上市，藉此拓展海外市場與在資本市場知名度。

台達電去年EPS 23.14元 要發11.6元

台達電昨（25）日公布去年稅後純益601.08億元，創新高，年增70.6%，首度一年賺逾兩個股本，每股純益23.14元；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。