法人加持股 領漲抗跌

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股月線已連三紅；但上周六（2月28日）美以出手攻擊伊朗，為屢創新高的行情增添變數。不過，外資及投信在2月同時買超逾千張、股價在5日均線以上的強勢股包括：凱基金（2883）、台新新光金、鴻海等，有望護持大盤底部，成為市場領漲抗跌的焦點。

永豐投顧表示，以短中期角度，台股目前已處於偏高水位，市場對利空更敏感、波動性更大；美國聯準會仍未啟動降息循環、地緣風險與全球需求變數仍存。此時，需要提高部位耐震性，減少過度集中在單一族群風險，採取分批布局、降低槓桿的策略，會比全面追高更為適宜。

群益投顧董事長蔡明彥表示，根據群益研究團隊研判，若美國對伊朗的軍事行動無法在短期內取得決定性成果，恐演變為長期消耗戰，不過，AI需求帶給台灣供應鏈的正面助益受影響較小。

