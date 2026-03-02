快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

聽新聞
0:00 / 0:00

高端新疫苗爭取星國上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

高端疫苗（6547）昨（1）日公告，該公司開發的恩穩健腸病毒71型疫苗（Envacgen），已向新加坡衛生局轄下的衛生科學局（Health Sciences Authority, HSA）提交新藥審查（NDA）申請，新加坡將成為繼台灣及越南之後，高端疫苗將爭取的第三個腸病毒71型疫苗市場。

高端疫苗表示，恩穩健腸病毒71型疫苗適用於兩個月以上至未滿六歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒71型感染所引起之疾病。這支疫苗取得台灣腸病毒疫苗正式常規藥證後，也正在執行三期臨床試驗之越南提交新藥查驗登記。

高端疫苗指出，腸病毒感染為盛行於東南亞地區的流行疾病，其中EV71為主要的病原之一，且具有高度嗜神經性及高致病力，易造成如肢體麻痺、腦炎、腦膜炎、肺水腫或出血等嚴重併發症甚至死亡。尤其新冠疫情之後的免疫負債，使多數嬰幼兒缺乏自然感染抗體，導致東南亞各國近年迎來腸病毒疫情反撲，進一步提升市場對重症預防疫苗的龐大且迫切需求。

在新加坡，由腸病毒感染引發的手足口症（HFMD）為極受重視的幼童傳染病，被新加坡衛生部進行嚴格流行監測。根據當地流行病學監測，引發重症之手足口症病原同樣包含EV71，目前當地尚無腸病毒疫苗產品取得藥證上市。

越南 高端疫苗 NDA

延伸閱讀

高端疫苗向新加坡衛生科學局提出申請 爭取腸病毒71型疫苗星國上市

藥華藥 Ropeg 申請韓國 ET 藥證 預計第4季取證 2026拚五國藥證齊發

新北麻疹本土病例 匡列526人監測

9天年節結束！開工後腹瀉、B流疫情恐攀升 疾管署：提高警覺速打疫苗

相關新聞

寬宏去年有望賺二股本

寬宏（6596）去年營運表現亮眼，受惠天后江蕙復出演唱會強力挹注，去年前三季每股純益（EPS）已達17.41元，全年獲利有望賺近兩個股本，創下歷史高峰。今年在高獲利基期下，股利政策成為市場關注焦點。

高端新疫苗爭取星國上市

高端疫苗（6547）昨（1）日公告，該公司開發的恩穩健腸病毒71型疫苗（Envacgen），已向新加坡衛生局轄下的衛生科學局（Health Sciences Authority, HSA）提交新藥審查（NDA）申請，新加坡將成為繼台灣及越南之後，高端疫苗將爭取的第三個腸病毒71型疫苗市場。

櫃買業績秀 18家暖身

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，配合上櫃公司2025年度財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新的財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列共計六場次的「櫃買市場業績發表會」，日期分別為3月12日、20日、23日、25日、26日及30日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。

友霖新藥授權美國銷售

上櫃生技股友霖（4166）昨（1）日宣布，已與全球前十名學名藥製藥企業Cipla/Invagen Pharmaceuticals Inc. 正式簽署美國商業代理合約，授權Cipla於美國市場銷售友霖自行開發的Tofacitinib XR （11mg / 22mg）長效口服緩釋劑型學名藥。

宣導 ETF 收益平準金機制

近年來臺灣ETF市場規模持續攀升，商品類型與投資策略日益多元，收益分配機制與資訊透明度亦成為市場關注議題。收益平準金機制是為因應ETF於配息前出現大額申購、基金規模短期快速擴張時，避免原投資人產生配息稀釋情形而設計的會計機制，其目的在於維持收益分配公平性，而非創造額外收益。

聚和屏科新廠 16日動土

化工大廠聚和（6509）將於3月16日舉行屏東科學園區一期新廠區動土，布局生物緩衝劑等新生產線，預計2027年底完工、2028年初投產，將可為營運增添成長新動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。