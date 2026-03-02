高端新疫苗爭取星國上市

高端疫苗（6547）昨（1）日公告，該公司開發的恩穩健腸病毒71型疫苗（Envacgen），已向新加坡衛生局轄下的衛生科學局（Health Sciences Authority, HSA）提交新藥審查（NDA）申請，新加坡將成為繼台灣及越南之後，高端疫苗將爭取的第三個腸病毒71型疫苗市場。

高端疫苗表示，恩穩健腸病毒71型疫苗適用於兩個月以上至未滿六歲嬰幼兒的主動免疫接種，以預防腸病毒71型感染所引起之疾病。這支疫苗取得台灣腸病毒疫苗正式常規藥證後，也正在執行三期臨床試驗之越南提交新藥查驗登記。

高端疫苗指出，腸病毒感染為盛行於東南亞地區的流行疾病，其中EV71為主要的病原之一，且具有高度嗜神經性及高致病力，易造成如肢體麻痺、腦炎、腦膜炎、肺水腫或出血等嚴重併發症甚至死亡。尤其新冠疫情之後的免疫負債，使多數嬰幼兒缺乏自然感染抗體，導致東南亞各國近年迎來腸病毒疫情反撲，進一步提升市場對重症預防疫苗的龐大且迫切需求。

在新加坡，由腸病毒感染引發的手足口症（HFMD）為極受重視的幼童傳染病，被新加坡衛生部進行嚴格流行監測。根據當地流行病學監測，引發重症之手足口症病原同樣包含EV71，目前當地尚無腸病毒疫苗產品取得藥證上市。