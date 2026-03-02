北士科熱！建商銷售向上 工程師入住紅利發酵 遠雄、達麗等添利多

輝達總部近期簽約完成，北士科第二波買氣加速中，隨著「科技工程師入住紅利」發酵，布局建商包括遠雄（5522）、達麗、潤泰新、華固、長虹、新潤等銷售動能蓄勢待發，各大建商均可望受惠。

輝達帶旺北士科房市，成為房市冷清中最耀眼的區域，不論是住宅、商辦布局的建商都可迎來豐沛的量能。

市場人士指出，去年5月輝達宣布設廠後，北士科預售市場便爆出了第一波買氣，像是達欣、潤泰新等個案都火速完銷，而近期在輝達確定簽約後，更迎來了第二波買氣，尤其近期台股大漲，也增添買盤的信心。

遠雄建設手握北士科三大案，商辦「遠雄商舟」已完銷交屋中，今年趁勢推出二期水岸高總價住宅案「遠雄明玥」，另集團也推全新品牌齊興建設的首發案北士科「齊興緻」。

達麗建設北士科「達麗河蘊」近期銷售速度亦加快角度，目前已售近七成，預期今年可望完銷，而該案預計年底完工交屋，將成為明年的業績動能之一。

華固則有住宅案「華固芙心」，還有位在北士科旁的「華固創匯園區」，總銷約317億元，基地面積約6,247坪，總樓地板面積逾6.3萬坪，規劃興建地上27層、地下4層，共409戶，是華固史上規模最大的商辦案。

新潤在洲美段有「士科大院」這個高達266戶住宅大樓案，總銷120億元，預計2027年完工，同步搭上這波輝達台灣總部浪潮。而長虹北士科「長虹ICT科技大樓」就在輝達總部斜對面，今年力拚整棟出售。

專家分析，輝達效應不僅是單一企業進駐，更象徵AI產業鏈聚落成形。

科技龍頭落腳後，將帶動上下游供應鏈與相關企業進駐，形成產業群聚效應，並吸引高薪科技人才流入，為區域帶來長期人口紅利與消費力支撐，在此預期心理下，買方信心明顯轉強，而目前北投區新案房市，就以北士科為主戰場，交易量體占了整體北投區的一半以上，預期未來房價有持續向上的空間。