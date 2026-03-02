快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

聽新聞
0:00 / 0:00

建準獲 NASA 認證 占先機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

輝達執行長黃仁勳高喊太空AI對散熱需求龐大，引爆話題。台廠當中，建準（2421）已獲得美國太空總署（NASA）認證，參與NASA太空計畫，是第一家產品能「飛上太空」，品質並獲NASA背書的台灣散熱廠，外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機。

根據建準官方網站資料，該公司早在2011年即參與NASA實驗計畫，供應太空用微型風扇，展現其風扇在極端環境下的高穩定性與品質，至今也仍在持續耕耘航太領域散熱市場。

另外，建準已於2017年即領先業界，開發出全球最小的毫米科技風扇，拿在手上約只有拇指指甲大小，當時亦憑藉著優異的研發實力獲得NASA認可，成為台廠揮軍太空市場的先驅。

如今，隨著太空AI即將步入商業化階段，建準過往累積的經驗與研發實力亦有望搭上這波商機列車。

業界表示，建準是全球前三大散熱風扇與馬達技術一線大廠，未來太空AI載具或基礎建設對散熱需求殷切，估計建準也將因此受惠。

據悉，儘管次世代AI伺服器主要採用水冷散熱系統，但仍必須配置散熱風扇，且數量與規格更是同步提升，因此散熱風扇廠也跟著受惠，建準無論產能或技術在全球風扇業者中，都相當具有優勢，因而獲得輝達青睞，入列相關供應鏈。

針對水冷業務拓展方面，建準之前就已投入水冷相關模組開發，現階段已同步開發水冷板與冷卻液體分配裝置（CDU）等兩大關鍵零組件；其中，水冷板主要供應給二階（Tire 2）客戶使用，CDO則正與一階（Tier 1）客戶進行合作洽談。

至於產能規劃部分，建準菲律賓新廠預計今年底完工，並於2027年投產，現階段約有九成產能都落在中國大陸昆山、廣西北海等。菲律賓新廠完工後，該廠區月產能將從既有的200萬台，倍增為650萬至750萬台，並占整體產能的一半，藉此滿足海外客戶需求。

黃仁勳 輝達 基礎建設

延伸閱讀

緯創GPU機櫃今年出貨成長50% 並將出貨超微伺服器、增添新成長力道

半導體先進製程多元需求增 創控、家登家碩、京鼎沾光

MWC焦點…低軌衛星夯 SpaceX、亞馬遜領跑

全球瘋狂投入主權衛星...引爆新兆元商機 華通、燿華等台鏈再衝一波

相關新聞

太空 AI 散熱 帶旺台鏈

太空AI話題夯，輝達執行長黃仁勳喊話：「太空AI需要更多散熱零組件，且用量將比當前更大」。AI教父打破外界原本認為「太空很冷，不需要太多散熱」的迷思，為太空AI散熱需求強勁背書，法人看好，奇鋐（3017）、雙鴻、廣運、建準等台灣散熱廠將跟著衝一波。

建準獲 NASA 認證 占先機

輝達執行長黃仁勳高喊太空AI對散熱需求龐大，引爆話題。台廠當中，建準（2421）已獲得美國太空總署（NASA）認證，參與NASA太空計畫，是第一家產品能「飛上太空」，品質並獲NASA背書的台灣散熱廠，外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機。

川湖展望樂觀 大摩按讚

川湖（2059）去年每股稅後純益（EPS）達103元創新高，且2月25日法說釋出樂觀展望。摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，川湖今年營收可望強勁成長且獲利穩定，預期將持續受惠於人工智慧（AI）資本支出循環、產品組合強勁及執行力優異，給予34倍本益比，維持4,750元目標價及「優於大盤」評級。

AI 伺服器需求火熱 緯創今年營收獲利唱旺

AI伺服器需求火熱，帶動緯創（3231）今年業績續強，該公司去年出貨輝達5萬櫃AI伺服器，法人預估，今年可望出貨7.5萬櫃，年增50%。至於超微的AI伺服器規劃第4季出貨，初期訂單數量預估為12萬到15萬台之間。

朋億子公司申請深圳上市

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）董事會通過，子公司蘇州冠禮首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在深圳證券交易所創業板上市，藉此拓展海外市場與在資本市場知名度。

台指期 短線震盪加劇

台股上周四（26日）開高震盪，終場指數漲1點、收35,414點；台指期上漲115點、至35,604點，正價差189.51點。期貨商表示，短線在中東戰事爆發後，台指期將震盪加劇，操作宜保持風險意識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。