快訊

白晝奇襲…關鍵72小時 美以「一步到位」滅伊朗高層

搶救少子化…國民黨擬推0到6歲兒童健保費國家付 將列優先法案

川普：美軍已擊斃48位伊朗領導人 將會與德黑蘭對話

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 短線震盪加劇

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股上周四（26日）開高震盪，終場指數漲1點、收35,414點；台指期上漲115點、至35,604點，正價差189.51點。期貨商表示，短線在中東戰事爆發後，台指期將震盪加劇，操作宜保持風險意識。

台指期淨部位方面，26日三大法人淨空單增加643口至8,749口，其中外資淨空單增加415口至36,168口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少51口至6,129口。

其中，26日外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股市雙市偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為3萬餘口，買權賣權OI增量相去不遠。周選方面，買權賣權OI總量相當，選擇權多方皆無明顯表態。

群益期貨表示，在中東爆發戰爭前，26日外資期現貨已保守布局，自營商選擇權呈保守；短線震盪後，觀察中東戰事變化，及國際油價、黃金等走勢，變數釐清後再布局。

元富期貨認為，26日台指期開高震盪，早盤遭遇亂流曾翻黑，但隨即出現買盤拉抬，終場以十字紅K棒作收。雖目前指數站穩在短、中、長期均線之上，且所有均線皆呈向上走升，但在中東爆發戰火後，留意對經濟、通膨等諸多層面影響，變數釐清後，行情將回歸基本面。

中東 國際油價 三大法人

延伸閱讀

美伊開戰 國際資金將湧向軍工板塊

台股交易量衝1.2兆…創高 馬年首周強漲1,808點

台指期 外資加碼空單

押寶輝達買盤進場 台積電期夜盤再飆高

相關新聞

太空 AI 散熱 帶旺台鏈

太空AI話題夯，輝達執行長黃仁勳喊話：「太空AI需要更多散熱零組件，且用量將比當前更大」。AI教父打破外界原本認為「太空很冷，不需要太多散熱」的迷思，為太空AI散熱需求強勁背書，法人看好，奇鋐（3017）、雙鴻、廣運、建準等台灣散熱廠將跟著衝一波。

建準獲 NASA 認證 占先機

輝達執行長黃仁勳高喊太空AI對散熱需求龐大，引爆話題。台廠當中，建準（2421）已獲得美國太空總署（NASA）認證，參與NASA太空計畫，是第一家產品能「飛上太空」，品質並獲NASA背書的台灣散熱廠，外界視為未來最有機會率先搶進太空AI散熱商機。

川湖展望樂觀 大摩按讚

川湖（2059）去年每股稅後純益（EPS）達103元創新高，且2月25日法說釋出樂觀展望。摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，川湖今年營收可望強勁成長且獲利穩定，預期將持續受惠於人工智慧（AI）資本支出循環、產品組合強勁及執行力優異，給予34倍本益比，維持4,750元目標價及「優於大盤」評級。

AI 伺服器需求火熱 緯創今年營收獲利唱旺

AI伺服器需求火熱，帶動緯創（3231）今年業績續強，該公司去年出貨輝達5萬櫃AI伺服器，法人預估，今年可望出貨7.5萬櫃，年增50%。至於超微的AI伺服器規劃第4季出貨，初期訂單數量預估為12萬到15萬台之間。

朋億子公司申請深圳上市

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）董事會通過，子公司蘇州冠禮首次公開發行人民幣普通股（A股）股票，並申請在深圳證券交易所創業板上市，藉此拓展海外市場與在資本市場知名度。

台指期 短線震盪加劇

台股上周四（26日）開高震盪，終場指數漲1點、收35,414點；台指期上漲115點、至35,604點，正價差189.51點。期貨商表示，短線在中東戰事爆發後，台指期將震盪加劇，操作宜保持風險意識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。