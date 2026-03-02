中興電（1513）受惠台電強韌電網計畫與AI產業帶動的電力需求成長，營運動能明顯轉強。隨全球資料中心建置加速、用電結構轉型，電力設備需求攀升，中興電在GIS與電力系統工程布局完整，成為重電族群中具代表性的核心廠商之一。

中興電1月營收年增10.6%，創同期新高，淡季不淡。目前在手訂單達417億元，訂單能見度達三年。除強韌電網計畫外，台電另釋出「22項能源開發計畫」，未來十年匡列7,889億元，為國內重電廠下一波成長動能奠定基礎。

此外，中興電為國內GIS龍頭廠商，長期獨占345kV GIS訂單，近期台電釋出94億元變壓器與相關設備標案，其中GIS設備由中興電一家獨得，顯示技術與市占優勢。海外布局方面，GIS為晶圓廠建廠關鍵電力設備之一，公司將隨半導體擴廠提供在地化服務，並布局外銷日本、印度、越南等市場。

展望後市，法人指出，AI產業推升用電需求，經濟部預估未來十年台灣用電量將大增32%，電網建設與發電案場擴充勢在必行。隨缺工問題改善與產能提升，中興電在電力供給壓力升溫下，有望承接更多新訂單。

訂單能見度延伸與政策支撐下，營運成長動能具延續性，長期受惠電網升級與AI基礎建設浪潮，投資人可以透過中興電期貨參與趨勢紅利。

（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）