國巨受惠 AI 需求 法人上調全年 EPS 至16.1元
國巨*（2327）去年第4季營收季增8.7%、年增19.9%，毛利率季增至37.3%，優於市場預期，主要是AI相關應用出貨動能持續強勁，使產品組合優化，稅後純益67.5億元，季增6.2%、年增82.1%，每股獲利（EPS）3.29元。
2025年全年營收為1,329億元，年增9.3%，毛利率36.2%，稅後純益236.3億元，年增22.1%，EPS為11.51元。
展望1Q26，分析師指出，公司給予營收、毛利率皆能小幅季增看法，主要是訂單穩健，AI動能依然強勁，以及產品組合改善，顯示毛利率可望同步上修，因此，預估第1季營收為367.2億元，季增2.1%、年增18%，毛利率37.5%，稅後純益74億元，季增9.7%、年增33.9%。
2026年營收預估為1,587億元，年增19.4%，毛利率38.6%，稅後純益335.3億元，年增44.5%，EPS上修16.1元。
