豐興、海光鋼筋價喊漲

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
國內廢鋼供應吃緊狀況，加上國際廢鋼報價近期持續走揚，南台灣鋼筋廠業界正醞釀下周發動農曆春節假期過後的首波鋼筋漲價行動。聯合報系資料照
面對國內廢鋼供應吃緊狀況，加上國際廢鋼報價近期持續走揚，南台灣鋼筋廠業界正醞釀下周發動農曆春節假期過後的首波鋼筋漲價行動，豐興（2015）、海光、威致和東鋼等營運跟著雨露均霑，第1季營收、獲利有望跟著攀升。

據了解，豐興本月24日開出農曆春節假期過後的第一次盤價，鋼筋和型鋼均以平盤定調，前者牌價維持在每公噸1.69萬元，後者牌價為每公噸2.35萬元，業界推估下周南部大廠調漲後，豐興也有望跟著喊漲。

鋼筋廠1月營收情況
引人關注的，廢鋼收購價則調漲每公噸200元，收購價由原牌價每公噸8,400元調漲為8,600元，而優質廢鋼更是調漲每公噸300元，鋼筋業者已感受到節後的全台缺料壓力加重，目前鋼筋廠業界正展開搶「廢」大作戰，隨著原料價格攀升，產品價格反應成本也會跟著同步喊漲。

在此同時，業界主力的進口料源美國貨櫃廢鋼市場供需也傳出生變情況。美國東北部從本日22日起，飽受罕見的超大暴風雪襲擊，全美一度有超過60萬戶斷電、逾4,000萬人處於大雪警報下，紐約州、賓州等7個州宣布進入緊急狀態。

交通打結影響廢鋼運輸下，貿易商相繼喊漲價格，美國貨櫃廢鋼報價節前由每公噸319美元漲至322美元後，現在進一步攀升達每公噸325美元以上。

面對上述情勢，高雄部分鋼筋廠近日對於盤商詢價採取不報價、不接單的處理態勢，業界正彌漫著一股漲價氛圍，市場預期下周將啟動年節後首波鋼筋漲價行動，若以現行廢鋼漲幅估算，鋼筋漲價起碼有每公噸200元的空間。

展望鋼筋後市，法人認為，隨著春節假期結束，各地區工地普遍重啟工程趕工進度，豐興、東鋼、海光和威致等鋼廠若如期獲「價量齊揚」新單加持，本季營運增溫可期。

同時，國內重大公共工程如台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案工程、國道橋樑補強工程均如期推動。而電子廠房擴建如台積電、大立光、台達電等擴建廠房工程也正按部就班展開。

