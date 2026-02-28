中鋼反傾銷 瞄準冷軋鋼
中鋼（2002）繼去年對中國大陸進口熱軋和中韓進口電磁鋼品祭出反傾銷聲請，並獲終判確定、產業損害認定後，市場預期今年第2季將進一步對中韓進口冷軋鋼品提出反傾銷聲請。
中鋼面對不合理的進口鋼材低價競爭衝擊市場正常交易秩序，該公司去年陸續提出對中國大陸熱軋、中韓進口電磁鋼品的反傾銷聲請。
其中，熱軋鋼品反傾銷稅案獲財政部關稅署開徵臨時反傾銷稅；課徵對象包括中國寶武鋼鐵集團、寶山鋼鐵、鞍鋼集團、鞍鋼股份、鞍山鋼鐵集團、本鋼集團、北京首鋼等。
