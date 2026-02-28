神達今年營收挑戰新高

神達（3706）今年伺服器營運持續正向，預期在越南、美國新廠產能開出花下，業績有望進一步向上，加上旗下神達數位持續受惠智慧物聯、智慧車載與車隊管理等需求，法人預估，神達今年營收有望優於去年，持續改寫新高。

神達北美既有廠區主要生產一般型與網路伺服器，目前產能已處於滿載，因此，神達持續進行新廠擴產計畫，預計下半年逐步放量，新廠產品規劃以液冷及機櫃式伺服器為主，並跨入AI伺服器相關產品布局，主要服務二線CSP客戶。

為擴大爭取一線CSP訂單，神達進一步再承租北美Fremont廠，隨著產能規模再升級，屆時將有能力承接一線CSP客戶的AI伺服器訂單，為營運增添新成長動能。

此外，神達旗下神達數位今年展望同樣正向，主要受惠智慧物聯、智慧車載與車隊管理等訂單需求升溫，其中，車隊管理目前全球前十大客戶已有五家為客戶。車隊管理多服務大型貨車／卡車等商用車隊，神達數位提供鏡頭與軟硬體方案，透過系統協助監控駕駛行為，以提升安全管理效率。

神達數位今年1月營收9.9億元，月增11%、年增52.3%，創歷史新高。