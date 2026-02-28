快訊

不斷更新／228連假第2天南北車流齊發 國道18地雷路段曝

神達今年營收挑戰新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神達（3706）今年伺服器營運持續正向，預期在越南、美國新廠產能開出花下，業績有望進一步向上，加上旗下神達數位持續受惠智慧物聯、智慧車載與車隊管理等需求，法人預估，神達今年營收有望優於去年，持續改寫新高。

神達北美既有廠區主要生產一般型與網路伺服器，目前產能已處於滿載，因此，神達持續進行新廠擴產計畫，預計下半年逐步放量，新廠產品規劃以液冷及機櫃式伺服器為主，並跨入AI伺服器相關產品布局，主要服務二線CSP客戶。

為擴大爭取一線CSP訂單，神達進一步再承租北美Fremont廠，隨著產能規模再升級，屆時將有能力承接一線CSP客戶的AI伺服器訂單，為營運增添新成長動能。

此外，神達旗下神達數位今年展望同樣正向，主要受惠智慧物聯、智慧車載與車隊管理等訂單需求升溫，其中，車隊管理目前全球前十大客戶已有五家為客戶。車隊管理多服務大型貨車／卡車等商用車隊，神達數位提供鏡頭與軟硬體方案，透過系統協助監控駕駛行為，以提升安全管理效率。

神達數位今年1月營收9.9億元，月增11%、年增52.3%，創歷史新高。

延伸閱讀

華碩北美擴產 擬找夥伴合資

小摩：台積四大利多齊發

台達電今年資本支出 創高 超前部署兩年後產能

McLaren慶祝隊史第10座F1車隊冠軍　限量10輛 Artura Spider MCL39登場

相關新聞

豐興、海光鋼筋價喊漲

面對國內廢鋼供應吃緊狀況，加上國際廢鋼報價近期持續走揚，南台灣鋼筋廠業界正醞釀下周發動農曆春節假期過後的首波鋼筋漲價行動...

神達今年營收挑戰新高

神達（3706）今年伺服器營運持續正向，預期在越南、美國新廠產能開出花下，業績有望進一步向上，加上旗下神達數位持續受惠智...

中鋼反傾銷 瞄準冷軋鋼

中鋼（2002）繼去年對中國大陸進口熱軋和中韓進口電磁鋼品祭出反傾銷聲請，並獲終判確定、產業損害認定後，市場預期今年第2...

和碩MWC上秀 網通添動能

和碩（4938）衝刺5G業務，昨（27）日宣布參與2026年世界行動通訊大會（MWC），呼應今年大會主題「IQ 時代」（...

中華電、遠傳強攻SA商機

下一代行動通訊技術6G將在2030年實現商業化腳步，SA（獨立組網）是唯一解方。各國電信、晶片及電信業者信積極卡位6G優...

普萊德去年每股純益8.32元 歷史次高

網通品牌普萊德科技（6263）公布2025年度財報，去年營收創下歷史新高，毛利率維持高水準，每股純益（EPS）8.32元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。