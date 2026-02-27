快訊

不斷更新／228連假第2天南北車流齊發 國道18地雷路段曝

冠德去年每股純益2.61元 獲利年減70%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

冠德建設（2520）昨（27）公布年報，因2024年基期高，以致2025年稅後純益僅15.56億元、年減逾七成，EPS僅2.61元；冠德建設同步公告在5月27日舉行股東會，以及擬簽訂「通化安和公辦都更案」、擬提高子公司環球購物中心持股至98.2%。

冠德建設2024年因有指標大案如「冠德心天匯」、「冠德安沐居」等挹注，在高基期下，以致相對2025年營運衰退。

冠德建設2025年營收達228.72億元，較2024年286.77億元減少20.2%，毛利率達22.45%,，較2024年的33.71%減少13.51個百分點，營業利益達31.07億元，較2024年75.09億元大減58.6%，稅後純益達15.56億元，較2024年55.5億元驟降71.9%，每股純益達2.61元，低於2024年每股純益10.25元。

冠德建設董事會更決議，擬進一步取得子公司環球購物中心14.2%股權，總交易總金額達13.74億元。

延伸閱讀

黃仁勳一番話間接證實！輝達2025年首超車蘋果 登台積電最大客戶

京鼎2025年 EPS 21.44元 配息11元

華擎2025年 EPS 15.28元

研華2025年 EPS 12.25元 股息加碼

相關新聞

豐興、海光鋼筋價喊漲

面對國內廢鋼供應吃緊狀況，加上國際廢鋼報價近期持續走揚，南台灣鋼筋廠業界正醞釀下周發動農曆春節假期過後的首波鋼筋漲價行動...

中鋼反傾銷 瞄準冷軋鋼

中鋼（2002）繼去年對中國大陸進口熱軋和中韓進口電磁鋼品祭出反傾銷聲請，並獲終判確定、產業損害認定後，市場預期今年第2...

冠德去年每股純益2.61元 獲利年減70%

冠德建設（2520）昨（27）公布年報，因2024年基期高，以致2025年稅後純益僅15.56億元、年減逾七成，EPS僅...

花仙子2025年 EPS 4.5元 攻東南亞

家用清潔產品代表性業者花仙子（1730）去年稅後純益2.84億元，年增13.6%，每股純益（EPS）4.5元。

三福化2025年 EPS 3.7元 加碼子公司

三福化（4755）近日公布2025年財報，全年稅後純益3.72億元，年減9.7%，每股純益（EPS）3.7元。董事會並決...

大統益2025年 EPS 8.24元 配息7.2元

大統益（1232）昨（26）日公布2025年財報，去年全年營收215.1億元，年減2.4%，稅後純益13.2億元，年增0...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。