普萊德去年每股純益8.32元 歷史次高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通品牌普萊德科技（6263）公布2025年度財報，去年營收創下歷史新高，毛利率維持高水準，每股純益（EPS）8.32元，為歷史次高，展望2026年，普萊德表示，將持續擴大AIoT、雲端網路、工業物聯網與智慧城市網路基礎建設布局，推動營運成長。

普萊德2025年合併營收18.84億元，連續五年創新高，毛利率46.7%，逼近2024年歷史新高水準47%，稅後純益5.2億元，年減3.3%，每股純益8.32元，為歷史次高。

近年普萊德整合綠色行銷與數位推廣策略，強化國際品牌價值，參與歐、美、亞洲各大資通訊與工業網路專業科技展，發表AIoT智慧應用與IIoT工業物聯網完整解決方案。

