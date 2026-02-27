和碩MWC上秀 網通添動能

和碩（4938）衝刺5G業務，昨（27）日宣布參與2026年世界行動通訊大會（MWC），呼應今年大會主題「IQ 時代」（The IQ Era），和碩將展示AI整合5G解決方案、邊緣運算及具韌性的網路基礎設施等，法人看好，隨著新產品陸續推出，有望為今年網通業務增添新動能。

和碩指出，隨著產業從數位轉型邁向「智慧自主」，和碩5G正提供企業所需的關鍵工具，落實資料在地化處理、即時反應，並以空前效率擴充營運規模。

和碩憑藉在5G私網的成功經驗，正加速擴張至5G公網基礎設施，提供全頻譜Open RAN無線電解決方案。亮點產品包括PR2850，一款專為廣域部署設計的8T8R 40W 5G NR大型基站，具備優異的覆蓋範圍、容量與能源效率。

此外，和碩5G將首度發表其AI-RAN願景，將智慧運算直接嵌入O-RAN架構中。配合和碩專有的干擾抑制技術，即使在極度擁擠的工業或醫療環境中，和碩5G也能確保穩定且低延遲的通訊。

和碩網通產品事業群總經理馮震宇表示，「IQ 時代」象徵著一個根本性的轉變，聯網不再是最終目的，而是實現無處不在的智慧化基礎。和碩擁有獨特優勢，能將5G基礎設施與邊緣AI完美融合，公司目標是賦能客戶，使其不僅能獲取資料，更能立即理解並採取行動。

展望2026年，和碩共同執行長鄧國彥先前表示，網通產品線2025年下半年出貨量逐漸增加，回到穩定成長軌道，2026年應也有良好表現。

不過，法人指出，今年網通產業仍受到記憶體缺貨漲價影響，可能會壓抑和碩2026年網通產品線增長動能。

和碩今年1月為921.6億元，月減7.74%、年減12.5%；由於2月為農曆新年，在工作天數減少下，加上首季為傳統消費性電子淡季，預期和碩2月業績將進一步下滑。