中華電、遠傳強攻SA商機

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

下一代行動通訊技術6G將在2030年實現商業化腳步，SA（獨立組網）是唯一解方。各國電信、晶片及電信業者信積極卡位6G優勢，中華電信（2412）宣布，2026年啟動獨立組網（SA）計畫，遠傳則在今年資本支出中，揭露將投入5G獨立專網部署。

電信網路架構中，包含核心網路（Core Network）及基地台（RAN），過往電信業者從4G技術演進至5G技術時，除基地台端設備進行升級5G基地台，核心網路部分則可選擇4G、5G並存的非獨立組網（NSA）或者是獨立組網（SA）。

NSA部署快，成本低，是多數電信業者布建5G網路的首選，但SA則是發揮5G技術優勢，打造差異化服務，甚至是未來布局6G網路的唯一解方。

台灣電信三雄近年除積極進行SA場域驗證測試，現在電信龍頭中華電信更率先公布，5G SA正式走向投資建設階段。

中華電信表示，2026年啟動「5G SA」計畫，更將於世界行動通訊展會（MWC）期間，與諾基亞、愛立信等設備大廠簽署MOU，並與聯發科、高通等晶片巨擘深度交流，強化從終端設備、網路基礎設施到創新應用的垂直整合，加速Pre-6G技術演進從驗證邁向商用。

中華電信日前公布2026年資本支出達319.1億元，高於2025年的277億元，行動資本支出則為76.9億元。

遠傳除將在MWC 2026攜手愛立信、手機大廠OPPO，展出業界首創5GSA網路切片應用案例，該案例已在2025年底台北大巨蛋萬人演唱會現場完成實地驗證。

