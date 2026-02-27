志聖受惠AI需求 法人看今年獲利有望成長近倍

志聖（2467）去年第4季營收季增13.7%，優於市場預期，毛利率符合預期，營業費用率28%，低於預期，主因為營收優於預期帶來的營運槓桿淡化了因應CoPoS上升的研發費用，每股獲利（EPS）1.73元，優於預期。

展望第1季營運，分析師表示，就1月營收、供應鏈調查顯示，晶圓代工領導廠商正不斷提前擴產進度，因此預期第1季營收可望季增25%，而上半年營收有望達到年增60%。費用率部分由於下半年將導入面板級2.5D封裝的迷你試產線，估計第1季將維持高檔，下半年將大幅下降回復正常水平。

法人機構表示，晶圓代工領導廠商占志聖營收超過兩成，為單一最大客戶，受惠於客戶CoWoS強勁的擴張需求，是志聖半導體設備業務這兩年主要成長動能，雖該客戶的資本支出超越市場預期，且不斷提前量產時程以因應強勁的AI需求，然而受限於土地、人員以及無塵室擴建等諸多限制，部分外溢需求推動了OSAT業者積極擴產。

再加上面板級先進封裝規格百花齊放，OSAT的積極擴張有望帶動營運成長，此外，隨著記憶體價格飆漲，HBM的需求也具上修空間下，上修2026年半導體設備營收至45億元、年增85%，OSAT的營收占比將由先前預估的10%，上修到接近15%下，今年每股獲利（EPS）將成長至9.9元，較去年的5.5元大幅成長。