聯發科半年配息24.5元

聯發科（2454）昨（26）日公告，董事會決議擬配發去年下半年每股現金股利24.5元，加上去年上半年每股現金股利29元，去年全年每股現金股利合計達53.5元。

聯發科昨天股價一度攻上1,975元天價，終場漲75元，以歷史收盤新高價1,945元收市。聯發科公告指出，此次擬配發的去年下半年現金股利，總金額為392.95億元。

展望後市，聯發科日前在法說會中表示，今年在記憶體及整體物料清單成本上揚的壓力下，預期智慧手機終端需求將受衝擊，該公司將與客戶緊密合作，策略性地調整產品組合，致力緩解相關影響。

雖然今年智慧手機產業可能遭遇逆風，但聯發科評估，觀察該公司整體業務組合，非手機業務將抵消手機業務一大部分的衝擊，加上資料中心相關業務挹注，今年業績預期仍將成長。

除了手機晶片業務，聯發科的特殊應用IC（ASIC）設計服務業務發展備受關注，該公司有信心今年資料中心ASIC相關營收將突破10億美元，並於2027年達到數十億美元的規模。此外，該公司也正全力執行後續專案，並預計可於2028年開始貢獻營收。

聯發科執行長蔡力行強調，聯發科已掌握支持資料中心ASIC及其他領域成長所需的產能，也會調整價格以反映上揚的供應鏈成本。

聯發科 智慧手機 股利

