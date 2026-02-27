緯穎股利165元 創紀錄

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

緯穎（6669）昨（26）日宣布，董事會決議，去年度盈餘擬配發每股股票股利20元、現金股利145元，合計發放165元股利，創台股史上股利紀錄，公司看好今年將延續去年AI需求旺盛態勢，不論AI伺服器、通用型伺服器都有很好的需求動能，力拚獲利再寫新猷。

緯穎是AI伺服器代工大廠，日前公布去年每股純益275.06元，創新高，該公司上市以來，均發放現金股利，這次首度配發股票股利，董事長洪麗寗說明，主因經營團隊希望能手握更多現金流量，以應對未來訂單需求及零組件上漲可能性，期許有更靈活的現金操作空間。

緯穎昨天舉行法說會，展望後市，洪麗寗指出，今年將延續去年AI需求旺盛態勢，不論AI伺服器、通用型伺服器都有很好的需求動能。不過，由於AI平台轉換因素，今年顯著成長動能將落在下半年，本季營運則可望順利達成年對年成長。

緯穎總經理林威遠表示，市場雖有零組件價格上漲帶來的負面影響，觀察記憶體價格可能將上升至成本的30％，將影響毛利率表現，但對緯穎營益率及淨利率幾乎沒有影響，代表今年獲利可望持續上攻。

緯穎預期，今年AI伺服器將年增50%，主要來自ASIC伺服器；至於GPU架構伺服器下半年才會有新品量產出貨，通用型伺服器出貨亦有望成長五成。

資本支出方面，緯穎表示，去年實際執行資本支出130億元，今年將明顯高於去年，除了規劃投入今年產能擴充外，部分亦將用於明年及未來產能規劃。緯穎昨日宣布以4億元取得馬來西亞土地，未來可望用於新產能擴充。

伺服器 緯穎 AI

