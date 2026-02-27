三福化2025年 EPS 3.7元 加碼子公司

三福化（4755）近日公布2025年財報，全年稅後純益3.72億元，年減9.7%，每股純益（EPS）3.7元。董事會並決議配發現金股利每股3.7元 。

三福化也於董事會後公告，為增加合併公司控制權益，該公司規劃簡化股權結構及強化對子公司之控制力，增加對子公司立福炭酸股份有限公司持股13%，取得260股，交易總金額不超過1,650萬元，交易對象為明道興業及日益實業；此次交易後，三福化對立福炭酸持股由原先之87%提高至100%。

三福化日前在法說會中指出，旗下精密化學品、新興化學品、基礎化學品三大業務今年均看成長。法人表示，三福化近日與客戶協商，成功調漲旗下化學品價格，預計貢獻首季營收。

在新興化學品部分，TMAH顯影劑回收業務，IC客戶認證順利，本季將向一家晶圓代工大客戶放量。

在精密化學品部分，台積電AP8廠產能推助下，預計今年旗下應用於CoWoS封裝的剝離劑（Stripper）等產品營收將成長。