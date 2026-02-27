威力德2025年 EPS 4.64元 派息4.1元

經濟日報／ 記者嚴雅芳謝柏宏／台北報導

威力德（7713）昨（26）日公告去年財報，2025年全年合併營收11.09億元，年增11.92%；營業利益2.61億元，年增21.99%；稅後純益2.09億元，年增22.53%，皆達雙位數成長，全年EPS 4.64元，創下新高水準。

威力德董事會同時通過盈餘分配案，將配發現金股利每股4.1元，配發率約88.36%。以昨日收盤參考價69.9元計，現金殖利率5.87%。

威力德表示，2025年受惠於基層醫療檢驗需求穩定成長，進而推升試劑出貨量，以及醫療資訊服務（LIS）系統導入效益逐步發酵，帶動營運規模與獲利同步成長。

從單季表現來看，去年年第4季合併營收2.95億元，年成長19.07%，為同期新高，單季營業利益7,404萬元，年增47.51%，稅後淨利5,774萬元，年增43.62%，每股純益1.27元，為歷史次高。

威力德2025年全年毛利率33.44%、營業利益率23.55%與稅後淨利率18.80%，與2024年相較分別成長1.53、1.94與1.63個百分點，繳出三率三升佳績。其中，醫療資訊服務營收提升，加上試劑與資訊整合銷售綜效，帶動毛利結構持續優化。

廣達2025年 EPS 19.45元 擬發現金股利15.6元 規劃現增發行 GDR

廣達（2382）昨（26）日公布去年第4季獲利221.97億元，創單季新高，季增逾35％，每股純益5.76元。2025年...

京鼎2025年 EPS 21.44元 配息11元

鴻海旗下半導體設備商京鼎（3413）昨（26）日公告去年獲利年減約一成，每股純益21.44元，仍為歷史第三高。京鼎並公布...

欣興股價飆新高 大股東乘機調節

載板龍頭欣興（3037）昨（26）日公告，董事暨大股東聯電集團旗下迅捷投資將透過一般交易方式，轉讓欣興股票2,300張，...

致伸第1季營收估小增

鏡頭暨聲學大廠致伸（4915）昨（26）日召開法說會，去年度稅後純益26.26億元，年增2.7%，每股稅後純益5.71元...

瑞儀：衝新事業 2026年打底期

瑞儀（6176）去年獲利大幅衰退，董事會祭出現金減資25%，做為股利縮水的彌補，但市場不埋單，昨（26）日股價跌停收12...

散裝航運利多 買盤轉進

散裝航運股近來擁多項利多，隨運價指數上揚，帶動運價不斷上漲，吸引法人買盤轉進，推升包括新興（2605）、裕民、中航、慧洋...

