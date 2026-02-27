達興材拚高雙位數成長

達興材料（5234）董事長林正一昨（26）日表示，2025年是達興材料豐收的一年，締造創立以來各項營運均創新高的好成績。2026年在半導體產品及關鍵原材料的大幅成長挹注下，將可以期待、優質成長的一年。

達興材料昨天舉行法說會，並公告今年元月自結稅後純益7,300萬元，年增35.2%；每股稅後純益0.71元。

林正一表示，半導體材料產品去年營收7.73億元，年增107.8%。貢獻營收占比從2024年的9%，成長到16.7%。受惠三項新產品量產，半導體材料總產品數提高至12項，預計今年將再有三、五項新產品導入量產， 成長動能強勁，今年可望有高雙位數成長。至於顯示器材料產品去年營收37.5億元，年增2.7%。

估計今年將呈持平走勢，將以優化產品組合因應，在外售產品逐步成長帶動下，估今年有機會挑戰三成以上的成長率。