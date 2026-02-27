達興材拚高雙位數成長

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

達興材料（5234）董事長林正一昨（26）日表示，2025年是達興材料豐收的一年，締造創立以來各項營運均創新高的好成績。2026年在半導體產品及關鍵原材料的大幅成長挹注下，將可以期待、優質成長的一年。

達興材料昨天舉行法說會，並公告今年元月自結稅後純益7,300萬元，年增35.2%；每股稅後純益0.71元。

林正一表示，半導體材料產品去年營收7.73億元，年增107.8%。貢獻營收占比從2024年的9%，成長到16.7%。受惠三項新產品量產，半導體材料總產品數提高至12項，預計今年將再有三、五項新產品導入量產， 成長動能強勁，今年可望有高雙位數成長。至於顯示器材料產品去年營收37.5億元，年增2.7%。

估計今年將呈持平走勢，將以優化產品組合因應，在外售產品逐步成長帶動下，估今年有機會挑戰三成以上的成長率。

半導體 營收

廣達2025年 EPS 19.45元 擬發現金股利15.6元 規劃現增發行 GDR

廣達（2382）昨（26）日公布去年第4季獲利221.97億元，創單季新高，季增逾35％，每股純益5.76元。2025年...

京鼎2025年 EPS 21.44元 配息11元

鴻海旗下半導體設備商京鼎（3413）昨（26）日公告去年獲利年減約一成，每股純益21.44元，仍為歷史第三高。京鼎並公布...

欣興股價飆新高 大股東乘機調節

載板龍頭欣興（3037）昨（26）日公告，董事暨大股東聯電集團旗下迅捷投資將透過一般交易方式，轉讓欣興股票2,300張，...

致伸第1季營收估小增

鏡頭暨聲學大廠致伸（4915）昨（26）日召開法說會，去年度稅後純益26.26億元，年增2.7%，每股稅後純益5.71元...

瑞儀：衝新事業 2026年打底期

瑞儀（6176）去年獲利大幅衰退，董事會祭出現金減資25%，做為股利縮水的彌補，但市場不埋單，昨（26）日股價跌停收12...

散裝航運利多 買盤轉進

散裝航運股近來擁多項利多，隨運價指數上揚，帶動運價不斷上漲，吸引法人買盤轉進，推升包括新興（2605）、裕民、中航、慧洋...

