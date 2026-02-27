明泰2026年拚盈 三路並進

網通大廠明泰科技（3380）及仲琦昨（26）日舉行法說會，明泰董事長黃文芳表示，轉型AI資料中心交換器，啟動印度市場布局，加上WiFi 7成長帶動，今年成長動能確立，下半年成長幅度最為明顯，全年力拚虧轉盈。

黃文芳表示，2025年明泰集團積極轉型，布局資料中心及AI資料中心1.6T交換器及水冷系統，同時整併明泰及仲琦工廠，有利於營運效益提升，成功打開印度市場，拓展美國市場的WiFi 7、AI資料中心，新生意已經確定了，將推升2026年下半年動能。

此外，記憶體缺貨漲價部分，黃文芳表示，關注DDR缺料狀況，去年已經先把2026年記憶體需求確立，已經跟供應鏈下單，未來可能漲價，客戶也可以理解並接受成本轉嫁。

黃文芳強調，2026年要加速行動，扎根市場，穩健成長，第1季比去年同期成長，下半年成長力道更強，因為新機種及新客人上市，1.6T的AI資料中心用交換器專案持續落地，持續推動印度市場LBR（Licensed Band Radio）解決方案布局，優化產品上市節奏，確保2026年下半年動能。

此外，明泰持續動態調整供應鏈歐化物料管理及增加美國製造，黃文芳表示，董事會通過投入1,000萬美元，在美國成立製造基地，規模不大，但足以提供需要美國製造的客人，美國製造產能不完全是「關稅」相關，是關稅備案（目前明泰產品仍為關稅豁免清單中），同時客戶也期待美國製造來縮短供應鏈及製造敏感產品。

明泰過往交換器產品以企業用及代工模式為主，近年積極轉型搶進資料中心用交換器，明泰指出，2026年可望受惠於資料中心用交換器出貨帶動成長，400G交換器放大出貨，800G正在送樣，預估年底放量出貨，800G及1.6T產品切入電信及超大規模雲端客戶（Hyperscaler），1.6T水冷交換器解決方案可望在第2季送樣，年底前可望量產交貨，預估2027年營運商用交換器占整體交換器比重可望達二成。

明泰2025年每股淨損0.36元，較2024年每股純益0.4元，由盈轉虧。仲琦去年每股淨損0.36元，仲琦強調，深化整合綜效，加速DOCSIS 4.0與Wi-Fi 7布局，積極拓展歐洲市場動能，看好市場升級需求，DOCSIS 4.0及WiFi 7會成長一倍。