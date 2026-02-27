達發雙引擎 熱轉營運

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（26）日舉行法說會，該公司預期，今年將以光通訊與乙太網路業務產品線成長力道最強。針對本季營運展望，預期營收呈現季、年增雙成長，全年營收可望穩健成長。

達發共有網通基礎建設事業群（有線事業群）與高階AI物聯網事業群（無線事業群），其中，網通基礎建設事業群包含有固網寬頻、乙太網路、光通訊模組等，高階AI物聯網事業群則有藍牙、衛星兩大產品線。

達發指出，該公司在光通訊及低軌衛星地面接收設備的策略性布局持續發酵，使得營收步入規模擴張期。今年將以光通訊與乙太網路業務產品線的成長力道最強，相關營收占比達近二成。

達發認為，在光通訊領域，可插拔式光收發模組具備靈活配置的優勢，是雲端AI資料中心高速傳輸架構的首選，該公司相關客戶布局持續擴大，今年此業務預期將迎來加速成長，並在未來幾年維持逐年倍數成長的趨勢，中長期將成為公司的核心產品線。

另外，在低軌衛星地面接收設備領域，由於主要客戶衛星部署進入快速擴張期，帶動地面接收設備需求強勁，並有傳輸頻寬由 1G邁向2.5G升級趨勢，預期可帶動達發乙太網PHY晶片的出貨價量成長。

除此之外，該公司的衛星定位晶片也進一步於去年正式切入低軌通訊衛星一線運營商。

藉由乙太網跟衛星定位晶片同步深耕，估計低軌通訊衛星領域將成為達發今年的核心成長動能之一。

至於藍牙音訊方面，達發持續專注於高單價、高技術門檻市場，特別是商務耳機與助輔聽領域，並積極將藍牙技術從音訊拓展至市場規模更大的藍牙傳輸市場。

達發日前公布去年財報，年度合併營收209.26億元，年增9.4％，創歷史新高，去年第4季合併營收45.51億元，季減19.2％、年減5.8％。去年稅後淨利28.25億元，年增8.2％，每股純益17.32元，去年第4季稅後淨利5.33億元，季減35.4％、年減8.6％，每股純益3.32元。

