敦泰：第2季營收逐步回溫

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北報導

驅動IC廠敦泰（3545）昨（26）日召開法說會董事長胡正大預期，本季仍受傳統淡季、春節工作天數減少及記憶體短缺影響，整體營運落在年度低檔；但隨庫存調整告一段落、需求回補，以及平板／工控、車載與AMOLED等新品出貨帶動，第2季起可望逐步回溫。

敦泰於法說會前召開重大訊息說明會，董事會決議認列商譽減損12.37億元，估使每股純益減少5.8元、2025年每股淨損4.64元。

胡正大強調，商譽減損屬非現金項目、不影響現金流；儘管去年虧損，董事會仍決議以資本公積發放每股現金股利0.8元，公司董事會並通過實施庫藏股，預計將買回自家股票3,000張，買回區間價格36-80元。胡正大指出，今年將逐步拉升非手機產品營收占比、降低低毛利產品比重；其中顯示產品線已取得國際知名品牌平板與工控重要專案，預期上半年起開始出貨，對營收與毛利帶來支撐。

董事長 法說會

