神基2025年 EPS 8.43元

神基（3005）昨（26）日公布去年財報，受惠強固電腦業務持續成長，帶動神基2025年稅後純益52.27億元，年增17.46%，創新高，每股純益8.43元。

此外，神基董事會決議通過配發每股現金股利6.8元，以26日股價113元計算，殖利率約6.02%。

展望2026年，神基力拚整體營收雙位數成長，強固電腦依然為成長主要動能。毛利率則希望維持近年水準、即約31%至33%區間。

神基2025年營收394.48億元，年增10.5%；毛利率31.81%，與去年持平；營益率15.71%，年增1.11%。

神基2025年第4季營收103.13億元，季增5.53%，年增12.43%；毛利率31.02%，季減0.52百分點，年減0.79個百分點；營益率14.37%，季減1.25個百分點，年增0.29個百分點；稅後純益12.84億元，季減2.2%，年增21.82%，單季EPS達2.07元。

此外，神基董事會決議通過股東常會召開日期及股利分派方案。根據董事會決議，股東常會訂於今年5月25日召開，並決議通過配發每股現金股利6.8元，預計3月25日除息，除息基準日3月31日，現金股利預定4月22日發放。

神基持續看好軍工及無人機應用，神基董事長黃明漢先前表示，2025年神基在無人機應用有相當大成長，雖然目前對公司整體營收貢獻有限，仍看好2026年商機將倍數成長，重點是如何將商機轉化為實際訂單。

神基目前無人機業務包含兩大領域，一塊是地面控制站（GCS），神基在台灣、歐美市場都有客戶。其次則是子公司提供無人機機構件等。