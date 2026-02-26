高力2025年 EPS 9.07元 三業務喊衝

高力（8996）昨（26）日公布2025年財報，去年全年營收為65.8億元，年增64.5%，稅後純益為8.2億元，年增38.9%，寫下歷史新高紀錄，每股純益（EPS）為9.07元。

另外，高力董事會同時通過擬配發現金股利4.6元，配息率為50.7％，若以昨日收盤價879元概算，現金殖利率為0.5%。

高力受惠於美國用電需求及液冷產業的快速成長，三大核心業務今年預計將迎來跳躍式成長。其中，燃料電池與散熱產品為主要成長引擎，法人預期，今年將維持雙位數以上的成長。

高力日前表示，液冷散熱產品目前已占整體營收的五成，顯示散熱產業增長迅速。今年預計繼續保持高成長，主要因為今年產品組合從零組件到設備產品都有擴展，並且有多款新產品待發布，且主要客戶進展順利，產品組合也更為多元，因此對今年展望相當樂觀。

燃料電池方面，主要受美國資料中心用電需求的推動，產品組合與去年相比無太大變化，以Hot Box為主。法人預期，隨著主要客戶Bloom Energy進入爆發成長階段，將帶動高力的Hot Box等產品在未來兩年實現跳躍式成長。

至於板式熱交換器則維持穩定成長。高力指出，從產業區隔上，傳統冷凍空調和半導體領域在去年底均有雙位數增長，應用範疇包括半導體、工業用及車用等領域。然而，工具機和油壓領域表現較弱，與產業低迷有關，預期板式熱交換器今年有望小幅增長。

高力日前並通過兩大建廠投資計畫，斥資約42.5億元，擬於中壢、高雄橋頭設立新廠，並預計於2026年後陸續投資。