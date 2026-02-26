快訊

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

世界盃男籃／雷蒙恩扮奇兵、CBA雙衛聯手開砲 中華隊退南韓奪首勝

仁寶去年每股盈餘1.38元 擬配息1.1元

中央社／ 台北26日電

代工廠仁寶今天公布2025年度財報，雖然毛利率提升至5.6%，但新事業相關營收規模尚待顯現，營運槓桿未能充分發揮，歸屬母公司稅後淨利約新台幣60.30億元、年減40%，每股盈餘1.38元。

仁寶今天董事會也決議通過2025年度盈餘分配案，預計每股配發1.1元現金股利，相當於80%配發率；以今天收盤股價31.65元計算，殖利率約3.48%。

仁寶發布新聞稿說明，2025全年合併營收為7575.13億元、年減17%，主因受到全球關稅政策對消費性市場衝擊、市場競爭加劇，以及公司策略性業務調整影響。

因持續推動自動化、營運優化及成本控管，仁寶毛利率從2024年的5.0%提升至2025年的5.6%，展現營運體質持續改善的成果。

不過，仁寶也指出，2025年為仁寶人工智慧（AI）轉型的關鍵元年，積極擴大新事業的研發與投資，相關營收規模尚待顯現，營運槓桿未能充分發揮，2025全年營業淨利率1.4%，年減0.2個百分點；營業淨利106.36億元，年減28%；歸屬母公司稅後淨利為60.30億元，年減40%；每股盈餘1.38元。

觀察單季表現，仁寶去年第4季合併營收達1908.52億元、季增2%，主要受惠於電腦產品及新興事業中伺服器與5G相關業務營收增加。由於轉型效益持續顯現，第4季毛利率為5.8%，較第3季5.7%略為提升，營業淨利率維持在1.4%。

因季節性因素及伺服器相關業務持續投入，仁寶去年第4季營業費用較第3季增加，營業淨利為26.34億元、季減1%；歸屬母公司稅後淨利為14.09億元、季減28%，單季每股盈餘0.32元。

仁寶 營收

延伸閱讀

義隆股價漲幅一度達半根停板 法說會在即

裕隆「馬力隆開」深化四領域 宣示邁入轉型關鍵期

四檔月配型ETF 一日填息

115學測台中女中2人90級分大滿貫 師分析學測命題轉型

相關新聞

中華電信30萬股東看過來！每股發5.2元現金 連兩年盈餘分配率破百

中華電信（2412）董事會通過盈餘分配案，每股配發5.2元現金股利，相較於2025年每股純益4.99元，盈餘分配率高達1...

廣達財報／去年第4季與全年獲利齊創新高 擬配息15.6元、殖利率逾5%

廣達（2382）今日公告去年財報，受惠於輝達（NVIDIA）GB200、GB300伺服器出貨強勁，去年第4季稅後純益約2...

台積電最後一盤爆28321張成交量 股價失2000元關收1995元、市值51.73兆

台積電ADR周三上漲0.5%，收在歷史新高387.73美元，但台積電（2330）26日卻是以2,000元低盤開出，最後一...

敦泰認列大筆商譽減損致去年轉虧 每股淨損4.64元

IC設計廠敦泰（3545）於今日召開重大訊息記者會，公布其依據國際會計準則第36號公報規定，認列商譽減損達12.37億元...

欣興、南電翻紅再創新高 外資再調目標價

欣興（3037）及南電（8046）26日呈現由黑翻紅且再創新高價，外資再調升兩檔目標。

達發早盤漲勢猛 觸及漲停

IC設計廠達發（6526）26日早盤股價漲勢猛，觸及漲停。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。