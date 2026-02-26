仁寶去年每股盈餘1.38元 擬配息1.1元

代工廠仁寶今天公布2025年度財報，雖然毛利率提升至5.6%，但新事業相關營收規模尚待顯現，營運槓桿未能充分發揮，歸屬母公司稅後淨利約新台幣60.30億元、年減40%，每股盈餘1.38元。

仁寶今天董事會也決議通過2025年度盈餘分配案，預計每股配發1.1元現金股利，相當於80%配發率；以今天收盤股價31.65元計算，殖利率約3.48%。

仁寶發布新聞稿說明，2025全年合併營收為7575.13億元、年減17%，主因受到全球關稅政策對消費性市場衝擊、市場競爭加劇，以及公司策略性業務調整影響。

因持續推動自動化、營運優化及成本控管，仁寶毛利率從2024年的5.0%提升至2025年的5.6%，展現營運體質持續改善的成果。

不過，仁寶也指出，2025年為仁寶人工智慧（AI）轉型的關鍵元年，積極擴大新事業的研發與投資，相關營收規模尚待顯現，營運槓桿未能充分發揮，2025全年營業淨利率1.4%，年減0.2個百分點；營業淨利106.36億元，年減28%；歸屬母公司稅後淨利為60.30億元，年減40%；每股盈餘1.38元。

觀察單季表現，仁寶去年第4季合併營收達1908.52億元、季增2%，主要受惠於電腦產品及新興事業中伺服器與5G相關業務營收增加。由於轉型效益持續顯現，第4季毛利率為5.8%，較第3季5.7%略為提升，營業淨利率維持在1.4%。

因季節性因素及伺服器相關業務持續投入，仁寶去年第4季營業費用較第3季增加，營業淨利為26.34億元、季減1%；歸屬母公司稅後淨利為14.09億元、季減28%，單季每股盈餘0.32元。