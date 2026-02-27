散裝航運利多 買盤轉進

散裝航運股近來擁多項利多，隨運價指數上揚，帶動運價不斷上漲，吸引法人買盤轉進，推升包括新興（2605）、裕民、中航、慧洋-KY等股價走出一波多頭攻勢，成為市場投資人矚目焦點。

法人指出，西非西芒度鐵礦場已於去(2025)年11月投產並啟運第一批鐵礦石至中國大陸，年產能將由初期2,000萬噸一路上升，預估2028年將達1.2億噸，將提供2026-2027年散裝航運新增需求成長動能。

其次，美國財政部去年第4季將兩大俄羅斯石油巨頭列入次級制裁名單，印度及大陸原油採購由對俄羅斯轉向至美國及中東，油輪可用運力減少，加上美伊衝突使中東原油運輸地緣政治風險快速攀升，帶動VLCC（油輪）運價自去年10月起快速上漲，BDTI（原油運輸指數）累計漲幅超過60%。

第三，大陸農曆年後開工將重啟原物料運輸需求。由於大陸自美國進口的大豆啟運、農曆年後原物料運輸需求重啟，散裝運價看漲，預期1月中旬起的反彈漲勢可望延續，並於3月起加速上衝。

法人指出，受惠澳洲及西非鐵礦砂出口至大陸運輸暢旺，BDI（波羅的海綜合運價指數）由1月中旬低點1,532點反彈至2月25日，彈幅達38.45%。