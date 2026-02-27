瑞儀：衝新事業 2026年打底期

瑞儀（6176）去年獲利大幅衰退，董事會祭出現金減資25%，做為股利縮水的彌補，但市場不埋單，昨（26）日股價跌停收122元；董事長王昱超昨在線上法說會指出，背光模組本業去年毛利創新高；獲利衰退主要受匯率與併購影響。

他強調，近年投資百億透過併購推動三大新事業轉型，2026年是關鍵打底期、2027年進入良率爬坡階段，預估2028年新事業可望貢獻營收占比達20%至25%，成為支撐中長期成長重要動能。

瑞儀董事會通過私募案，王昱超表示，私募案屬備案性質，未來若實際執行，不排除引進具備關鍵技術、供應鏈資源或產業能量的策略型投資人，加速公司在奈米光學與新事業轉型上的布局。已接觸多組國內外潛在合作與投資提案，管理團隊正審慎評估，期望透過策略性資金導入，創造不同於傳統財務投資的長期價值。

瑞儀是以奈米壓印技術為核心，垂直整合模具、量產與材料製程三大關鍵能力，目標切入半導體等級光學元件市場，建立長期技術門檻。鎖定的三大新產品主軸，包括特殊顯示用化學膜、金屬透鏡（MetaLens）及AR光波導（Waveguide）。其中，模具端預計2026年完成新模具開發並切入客戶供應鏈；量產方面，高雄廠半導體等級新廠預計2027年第2季完工、第3季量產；馬來西亞檳城廠則規劃於2026年底起陸續擴充產能。