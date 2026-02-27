致伸第1季營收估小增

鏡頭暨聲學大廠致伸（4915）昨（26）日召開法說會，去年度稅後純益26.26億元，年增2.7%，每股稅後純益5.71元，歷史同期次高；展望未來，董事長潘永中指出，今年首季營收估小幅度年增，主要動能來自AIoT與消費聲學新案所貢獻。

致伸12日已提早公布財報，昨日法說會針對未來營運釋出最新展望。致伸事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，去年度大環境變化宛如海盜船，從上半年危機四伏，到下半年需求快速提升，帶動公司整體營運維持成長。

蕭英怡認為，今年新台幣應該不會再像去年有如此陡峭走勢，但人民幣升值、零組件成本增加，都將對毛利率帶來挑戰，公司會嚴密觀察匯率與美國關稅政策後續發展，並積極做好避險措施。

針對業務拓展方面，致伸旗下共有資訊產品、智慧生活、車用智慧物聯網等三大產品線；其中，資訊產品受到PC需求減弱及零組件成本飆漲，估首季業績將年減高個位數，印表機與多功能事務機則年減雙位數。

至於智慧生活部分，致伸受惠消費性聲學產品新案陸續開出，加上需求增長，估首季相關業績將年增高雙位數，主要驅動來自派對音響已成為新成長動能，並且順利拓展亞洲聲霸（Soundbar）客戶。

車用物聯網方面，蕭英怡強調，公司順利打入一線車廠供應鏈，與車廠客戶直接對接，並針對客戶產品進行客製化服務，目前已有許多新案陸續開出，預期成長動能強勁，相關業績在首季將呈現高雙位數成長，且營收比重也會呈現季增、年增。致伸昨日股價小跌0.4元，收81.8元。