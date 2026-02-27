致伸第1季營收估小增

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

鏡頭暨聲學大廠致伸（4915）昨（26）日召開法說會，去年度稅後純益26.26億元，年增2.7%，每股稅後純益5.71元，歷史同期次高；展望未來，董事長潘永中指出，今年首季營收估小幅度年增，主要動能來自AIoT與消費聲學新案所貢獻。

致伸12日已提早公布財報，昨日法說會針對未來營運釋出最新展望。致伸事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，去年度大環境變化宛如海盜船，從上半年危機四伏，到下半年需求快速提升，帶動公司整體營運維持成長。

蕭英怡認為，今年新台幣應該不會再像去年有如此陡峭走勢，但人民幣升值、零組件成本增加，都將對毛利率帶來挑戰，公司會嚴密觀察匯率與美國關稅政策後續發展，並積極做好避險措施。

針對業務拓展方面，致伸旗下共有資訊產品、智慧生活、車用智慧物聯網等三大產品線；其中，資訊產品受到PC需求減弱及零組件成本飆漲，估首季業績將年減高個位數，印表機與多功能事務機則年減雙位數。

至於智慧生活部分，致伸受惠消費性聲學產品新案陸續開出，加上需求增長，估首季相關業績將年增高雙位數，主要驅動來自派對音響已成為新成長動能，並且順利拓展亞洲聲霸（Soundbar）客戶。

車用物聯網方面，蕭英怡強調，公司順利打入一線車廠供應鏈，與車廠客戶直接對接，並針對客戶產品進行客製化服務，目前已有許多新案陸續開出，預期成長動能強勁，相關業績在首季將呈現高雙位數成長，且營收比重也會呈現季增、年增。致伸昨日股價小跌0.4元，收81.8元。

致伸 生活 法說會

延伸閱讀

影／面對美國關稅壓力 蘭花業者強化競爭力

2月最強主動式ETF竟然是它 台股衝破3萬5後經理人點名看好三大產業

川普：動用權限 恢復關稅

美國關稅課多少市場搞不懂！川普喊新稅率15% 海關說實際生效10%

相關新聞

廣達2025年 EPS 19.45元 擬發現金股利15.6元 規劃現增發行 GDR

廣達（2382）昨（26）日公布去年第4季獲利221.97億元，創單季新高，季增逾35％，每股純益5.76元。2025年...

京鼎2025年 EPS 21.44元 配息11元

鴻海旗下半導體設備商京鼎（3413）昨（26）日公告去年獲利年減約一成，每股純益21.44元，仍為歷史第三高。京鼎並公布...

欣興股價飆新高 大股東乘機調節

載板龍頭欣興（3037）昨（26）日公告，董事暨大股東聯電集團旗下迅捷投資將透過一般交易方式，轉讓欣興股票2,300張，...

致伸第1季營收估小增

鏡頭暨聲學大廠致伸（4915）昨（26）日召開法說會，去年度稅後純益26.26億元，年增2.7%，每股稅後純益5.71元...

瑞儀：衝新事業 2026年打底期

瑞儀（6176）去年獲利大幅衰退，董事會祭出現金減資25%，做為股利縮水的彌補，但市場不埋單，昨（26）日股價跌停收12...

散裝航運利多 買盤轉進

散裝航運股近來擁多項利多，隨運價指數上揚，帶動運價不斷上漲，吸引法人買盤轉進，推升包括新興（2605）、裕民、中航、慧洋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。