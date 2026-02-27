研華2025年 EPS 12.25元 股息加碼

工業電腦龍頭研華（2395）去年第4季受惠市場需求續勁，帶動整體接單/出貨比值（B／B Ratio）來到1.33，昨（26）日公布單季獲利季增逾12%，每股純益3.58元。去年稅後純益105.93億元，年增18%，每股純益12.25元。

研華董事會並決議，通過盈餘分派案及結構性優化股利政策，不僅提升經常性現金配發率常態性到70%至80%，並通過期間限定特別現金股利案，預計連續三年自資本公積每股額外加發2元現金股利。

以此推算，研華2025年每股擬配發現金股利9.2元，配息率75%，另以資本公積每股配發特別現金股利2元，合計每股配發現金股利11.2元，總配發率達91.4%，將交付股東常會承認後通過。

研華去年第4季合併營收179.21億元，季增0.83%，年增9.85%；毛利率39.8%，略優於前一季，年減1.41個百分點；營益率15.68%，季增0.44個百分點，年增0.27個百分點；稅後純益31.03億元，季增12.18%，年增17.49%，每股純益3.58元。

研華累計去年合併營收708.82億元，年增19%；毛利率39.78%，年減1個百分點；營益率16.32%，年增1.18個百分點；稅後純益105.93億元，年增18%，每股純益12.25元。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2025年為研華展現營運韌性並成功轉型的關鍵年，不僅營收創新高，更確立以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為核心的長期成長路徑。

陳清熙指出，目前市場需求持續強勁，去年第4季整體B／B Ratio達1.33，其中，北美、歐洲及中國等三大區域分別為1.28、1.57與1.25，整體展望維持正向。