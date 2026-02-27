研華2025年 EPS 12.25元 股息加碼

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦龍頭研華（2395）去年第4季受惠市場需求續勁，帶動整體接單/出貨比值（B／B Ratio）來到1.33，昨（26）日公布單季獲利季增逾12%，每股純益3.58元。去年稅後純益105.93億元，年增18%，每股純益12.25元。

研華董事會並決議，通過盈餘分派案及結構性優化股利政策，不僅提升經常性現金配發率常態性到70%至80%，並通過期間限定特別現金股利案，預計連續三年自資本公積每股額外加發2元現金股利。

以此推算，研華2025年每股擬配發現金股利9.2元，配息率75%，另以資本公積每股配發特別現金股利2元，合計每股配發現金股利11.2元，總配發率達91.4%，將交付股東常會承認後通過。

研華去年第4季合併營收179.21億元，季增0.83%，年增9.85%；毛利率39.8%，略優於前一季，年減1.41個百分點；營益率15.68%，季增0.44個百分點，年增0.27個百分點；稅後純益31.03億元，季增12.18%，年增17.49%，每股純益3.58元。

研華累計去年合併營收708.82億元，年增19%；毛利率39.78%，年減1個百分點；營益率16.32%，年增1.18個百分點；稅後純益105.93億元，年增18%，每股純益12.25元。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2025年為研華展現營運韌性並成功轉型的關鍵年，不僅營收創新高，更確立以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」為核心的長期成長路徑。

陳清熙指出，目前市場需求持續強勁，去年第4季整體B／B Ratio達1.33，其中，北美、歐洲及中國等三大區域分別為1.28、1.57與1.25，整體展望維持正向。

研華 股利

延伸閱讀

劍麟2025年EPS 為5.25元 擬配發每股4.5元現金股利

中華電信30萬股東看過來！每股發5.2元現金 連兩年盈餘分配率破百

義隆股價漲幅一度達半根停板 法說會在即

精誠去年EPS 7.91元 寫新高

相關新聞

廣達2025年 EPS 19.45元 擬發現金股利15.6元 規劃現增發行 GDR

廣達（2382）昨（26）日公布去年第4季獲利221.97億元，創單季新高，季增逾35％，每股純益5.76元。2025年...

京鼎2025年 EPS 21.44元 配息11元

鴻海旗下半導體設備商京鼎（3413）昨（26）日公告去年獲利年減約一成，每股純益21.44元，仍為歷史第三高。京鼎並公布...

欣興股價飆新高 大股東乘機調節

載板龍頭欣興（3037）昨（26）日公告，董事暨大股東聯電集團旗下迅捷投資將透過一般交易方式，轉讓欣興股票2,300張，...

致伸第1季營收估小增

鏡頭暨聲學大廠致伸（4915）昨（26）日召開法說會，去年度稅後純益26.26億元，年增2.7%，每股稅後純益5.71元...

瑞儀：衝新事業 2026年打底期

瑞儀（6176）去年獲利大幅衰退，董事會祭出現金減資25%，做為股利縮水的彌補，但市場不埋單，昨（26）日股價跌停收12...

散裝航運利多 買盤轉進

散裝航運股近來擁多項利多，隨運價指數上揚，帶動運價不斷上漲，吸引法人買盤轉進，推升包括新興（2605）、裕民、中航、慧洋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。