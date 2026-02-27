華擎2025年 EPS 15.28元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
華擎總經理許隆倫。聯合報系資料照
華擎（3515）昨（26）日公布去年第4季稅後純益4.97億元，季減7.6%，年增20.6%，每股純益4.03元。去年稅後純益18.87億元，為歷史次高，年增46.4%，每股純益15.28元。

華擎董事會並決議，去年度盈餘每股配發11元現金股利，以昨天收盤價228.5元計算，殖利率約4.8%。

針對今年業績展望，華擎總經理許隆倫之前表示，已獲得歐系廠商訂單，去年出貨輝達B200產品，本季更新的B300產品可望放量，成為主要成長動能，訂單看到第3季，持續朝向下世代產品推進。

華擎截至去年第3季產品營收比重為：主機板21%、工業電腦4％、伺服器14%、AI伺服器43%、其他18%。

談到旗下伺服器廠永擎，許隆倫指出，目前永擎約八成營收來自AI伺服器，其餘各10%為通用型伺服器主機板與系統產品，並於去年第4季啟動小量生產B300伺服器，今年首季出貨量將超越B200，成為主要成長動能。

至於工業電腦方面展望，許隆倫之前表示，過去兩、三年受疫情後供應鏈調整，以及總體經濟不確定影響，工業電腦市場整體復甦速度相對緩慢。不過，去年開始可觀察到需求逐步回升，加上經歷長期盤整後，整體市場正重新回暖。

他說，目前華擎旗下工業電腦廠東擎投入的產品多屬於工控與商用領域，並非一般消費性產品，而這類系統通常需符合嚴格安規與資安認證，雖然認證時程較慢，不過，一旦穩定供貨後，毛利率表現優於一般PC產品。

